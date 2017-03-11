Клопп не планирует покупать нового вратаря
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не планирует покупать нового вратаря, несмотря на ошибки Симона Миньоле и Лориса Кариуса.
Нестабильная игра Миньоле и Кариуса в текущем сезоне привела не только к бесконечной ротации вратарей, но и к слухам о желании Клоппа усилить эту позицию – возможно, с помощью Джо Харта из "Манчестер Сити".
Ранее в марте Юрген заверил, что собирается купить до шести игроков к следующему сезону, однако приобретение нового голкипера не входит в планы немца. Клопп доволен теми вратарями, которых он имеет в своем распоряжении прямо сейчас.
"У нас очень хорошие вратари. Возьмите даже (третьего вратаря) Алекса Маннингера – замечательный профессионал, который очень много помогает команде. И не забывайте о молодых вратарях вроде Данни Уорда. Я доволен нашими вратарям в большинстве матчей", - цитирует Клоппа The Telegraph.
11.03.2017 15:00
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Последние комментарии:
Просто циклоп, просто топ
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ахахааа...
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Да и пох. Только слепой не заметит прогресс Миньоле в этом сезоне
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Ну и ДЕБИЛ. Харт сам в руки плывет а Клопп херню говорит или это есть немецкий план ,чтобы ценники заранее не завышали
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Руки прочь от Симона! Вот насчёт старпёра конечно смешно. Он скоро начнёт пирожные на ставки есть.
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значит сосольды ни за чо опять бороться не будут.
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