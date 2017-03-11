Клопп не планирует покупать нового вратаря

Юрген Клопп и Симон Миньоле Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не планирует покупать нового вратаря, несмотря на ошибки Симона Миньоле и Лориса Кариуса.

Нестабильная игра Миньоле и Кариуса в текущем сезоне привела не только к бесконечной ротации вратарей, но и к слухам о желании Клоппа усилить эту позицию – возможно, с помощью Джо Харта из "Манчестер Сити".

Ранее в марте Юрген заверил, что собирается купить до шести игроков к следующему сезону, однако приобретение нового голкипера не входит в планы немца. Клопп доволен теми вратарями, которых он имеет в своем распоряжении прямо сейчас.

"У нас очень хорошие вратари. Возьмите даже (третьего вратаря) Алекса Маннингера – замечательный профессионал, который очень много помогает команде. И не забывайте о молодых вратарях вроде Данни Уорда. Я доволен нашими вратарям в большинстве матчей", - цитирует Клоппа The Telegraph.



Метки Клопп, Ливерпуль

Автор foxmcfc   

Дата 11.03.2017 15:00

Количество просмотров Просмотров: 379

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Последние комментарии:




  1. maxvel 11.03.2017 15:35 # maxvel
    Просто циклоп, просто топ

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  2. mancunia-planet 11.03.2017 15:24 # mancunia-planet
    ахахааа...

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  3. pistolero-lfc 11.03.2017 15:09 # pistolero-lfc
    Да и пох. Только слепой не заметит прогресс Миньоле в этом сезоне

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  4. martingor 11.03.2017 15:07 # martingor
    Ну и ДЕБИЛ. Харт сам в руки плывет а Клопп херню говорит или это есть немецкий план ,чтобы ценники заранее не завышали

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  5. sausage 11.03.2017 15:05 # sausage
    Руки прочь от Симона! Вот насчёт старпёра конечно смешно. Он скоро начнёт пирожные на ставки есть.

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  6. rap-woiska 11.03.2017 15:00 # rap-woiska
    значит сосольды ни за чо опять бороться не будут.

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