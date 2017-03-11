Клопп не планирует покупать нового вратаря

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не планирует покупать нового вратаря, несмотря на ошибки Симона Миньоле и Лориса Кариуса.

Нестабильная игра Миньоле и Кариуса в текущем сезоне привела не только к бесконечной ротации вратарей, но и к слухам о желании Клоппа усилить эту позицию – возможно, с помощью Джо Харта из "Манчестер Сити".



Ранее в марте Юрген заверил, что собирается купить до шести игроков к следующему сезону, однако приобретение нового голкипера не входит в планы немца. Клопп доволен теми вратарями, которых он имеет в своем распоряжении прямо сейчас.



"У нас очень хорошие вратари. Возьмите даже (третьего вратаря) Алекса Маннингера – замечательный профессионал, который очень много помогает команде. И не забывайте о молодых вратарях вроде Данни Уорда. Я доволен нашими вратарям в большинстве матчей", - цитирует Клоппа The Telegraph.