Пьюлис обсудит новый контракт с "Вест Бромвичем"

Наставник "Вест Бромвича" Тони Пьюлис подтвердил, что в ближайшие недели собирается обсудить новый контракт с президентом клуба Джоном Уильямсом.

В этом сезоне "дрозды" являются крепким середняком, порой даже заигрывающим с зоной еврокубков. В данный момент подопечные Пьюлиса занимают восьмую позицию, которая является рекордно высоким достижением клуба с "Хоторнс" за все время выступлений в Премьер-Лиге.



Меж тем, от действующего контракта Пьюлиса, подписанного в октябре 2016, остается всего один полный год. И совсем скоро Тони предстоит сесть за стол переговоров, чтобы обсудить свое будущее.



"Я сяду с Джоном, и мы поговорим. Джон приедет на матч с "Эвертоном" в этот уикенд. Однако никакой спешки нет, равно как нет никаких проблем в том, что мы здесь делаем. Через Джона я поддерживаю связь с китайскими владельцами и знаю, о чем они думают".



"Джон разговаривает с владельцами около трех раз в неделю. Они хорошо общаются, и я думаю, мистер Лай и его китайский контингент прибудут на матч с "Арсеналом", — приводит слова Пьюлиса Sky Sports.