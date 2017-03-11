Каранка не считает Гвардиолу лучшим тренером в мире

Наставник "Мидлсбро" Айтор Каранка не считает своего коллегу из "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу лучшим тренером мира.

Лучшим по мнению Каранки до сих пор остается Жозе Моуриньо, с которым он несколько лет проработал в мадридском "Реале". Чтобы отобрать этот статус в глазах Айтора, Гвардиоле нужно выиграть чемпионский титул Премьер-Лиги.



"Пеп не является лучшим тренером мира. Лучший тренер мира – Жозе Моуриньо. Он доказал это в "Порту", доказал это в "Интере", "Челси", "Реале" и продолжает доказывать в "Манчестер Юнайтед".



"Я никогда не работал с Пепом, но вы только подумайте: Жозе начал сезон под гнетом критики, а уже выиграл два трофея для "Манчестер Юнайтед". Пепу нужно выиграть Премьер-Лигу, чтобы заслужить этот статус в моих глазах. Ему срочно требуется трофей", - цитирует Каранку Goal.