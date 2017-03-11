Каранка не считает Гвардиолу лучшим тренером в мире

Пеп Гвардиола и Айтор Каранка Наставник "Мидлсбро" Айтор Каранка не считает своего коллегу из "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу лучшим тренером мира.

Лучшим по мнению Каранки до сих пор остается Жозе Моуриньо, с которым он несколько лет проработал в мадридском "Реале". Чтобы отобрать этот статус в глазах Айтора, Гвардиоле нужно выиграть чемпионский титул Премьер-Лиги.

"Пеп не является лучшим тренером мира. Лучший тренер мира – Жозе Моуриньо. Он доказал это в "Порту", доказал это в "Интере", "Челси", "Реале" и продолжает доказывать в "Манчестер Юнайтед".

"Я никогда не работал с Пепом, но вы только подумайте: Жозе начал сезон под гнетом критики, а уже выиграл два трофея для "Манчестер Юнайтед". Пепу нужно выиграть Премьер-Лигу, чтобы заслужить этот статус в моих глазах. Ему срочно требуется трофей", - цитирует Каранку Goal.



Метки Гвардиола, Каранка, Манчестер Сити, Мидлсбро

Автор foxmcfc   

Дата 11.03.2017 13:00

Количество просмотров Просмотров: 865

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. budun 11.03.2017 13:37 # budun
    ученик переводчика, сразу видно

    (ответить)

  2. arkan 11.03.2017 13:16 # arkan
    Этот пиздюк поплатится сегодня за свой левый базар .

    (ответить)

  3. skorseze 11.03.2017 13:06 # skorseze
    Адекватно

    (ответить)

  4. chelsealondon 11.03.2017 13:06 # chelsealondon
    А кто его считает лучшим?...

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: