Защитник "Линкольна" обещает "уничтожить" Санчеса

Алексис Санчес Защитник "Линкольна" Брэдли Вуд пообещал уничтожить вингера "Арсенала" Алексиса Санчеса в субботнем матче Кубка Англии на "Эмирейтс".

Сегодня вечером "канониры" получат отличную возможность пробиться в полуфинал Кубка Англии. В гости к подопечным Арсена Венгера едет полулюбительский "Линкольн", ставший главной сенсацией нынешнего розыгрыша турнира.

Тем не менее, сдаваться на милость победителю клуб пятого дивизиона не намерен. 25-летний Вуд и вовсе пообещал уничтожить Алексиса Санчеса, если чилиец вздумает его обыграть.

"Мы всего лишь двое парней, который будут противостоять друг другу на протяжении 90 или 120 минут. Есть много способов остановить противника, в том числе хитрыми приемами. Если он попытается обогнать меня на рывке, тогда я попросту его уничтожу!"

"Это не означает, что я собираюсь лупить его по ногам в течение всего матча, но если мне удастся его сдержать, будет здорово. Мы отправляемся на стадион, чтобы сыграть против игроков мирового класса, но поверьте: мы не собираемся быть туристами на "Эмирейтс", - цитирует Вуда Daily Mail.



Метки Арсенал, Санчес

Автор foxmcfc   

Дата 11.03.2017 12:00

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  1. knvlay 11.03.2017 13:05 # knvlay
    А сункчис вообще выйдет?

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  2. dr-b1ack 11.03.2017 12:37 # dr-b1ack
    шоукросс-стайл?

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  3. beatboy 11.03.2017 12:29 # beatboy
    Самоуверенно! Удачи Линкольну!

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  4. januzaj00 11.03.2017 12:09 # januzaj00
    На одиннадцать пидарасов станет меньше

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  5. chelsealondon 11.03.2017 12:03 # chelsealondon
    Все верно сказал.... Надо уничтожать геев...

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