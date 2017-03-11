Защитник "Линкольна" обещает "уничтожить" Санчеса
Защитник "Линкольна" Брэдли Вуд пообещал уничтожить вингера "Арсенала" Алексиса Санчеса в субботнем матче Кубка Англии на "Эмирейтс".
Сегодня вечером "канониры" получат отличную возможность пробиться в полуфинал Кубка Англии. В гости к подопечным Арсена Венгера едет полулюбительский "Линкольн", ставший главной сенсацией нынешнего розыгрыша турнира.
Тем не менее, сдаваться на милость победителю клуб пятого дивизиона не намерен. 25-летний Вуд и вовсе пообещал уничтожить Алексиса Санчеса, если чилиец вздумает его обыграть.
"Мы всего лишь двое парней, который будут противостоять друг другу на протяжении 90 или 120 минут. Есть много способов остановить противника, в том числе хитрыми приемами. Если он попытается обогнать меня на рывке, тогда я попросту его уничтожу!"
"Это не означает, что я собираюсь лупить его по ногам в течение всего матча, но если мне удастся его сдержать, будет здорово. Мы отправляемся на стадион, чтобы сыграть против игроков мирового класса, но поверьте: мы не собираемся быть туристами на "Эмирейтс", - цитирует Вуда Daily Mail.
11.03.2017 12:00
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А сункчис вообще выйдет?
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шоукросс-стайл?
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Самоуверенно! Удачи Линкольну!
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На одиннадцать пидарасов станет меньше
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Все верно сказал.... Надо уничтожать геев...
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