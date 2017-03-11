Конте сравнил "Челси" с "Реалом" и "Барселоной"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте считает, что его команда стоит в одном ряду с "Реалом" и "Барселоной" по качеству своего футбола в этом сезоне.

Подопечные Конте великолепно проводят этот сезон, в котором они лишены возможности выступать в Лиге Чемпионов. Отсутствие занятости в Европе принято считать одним из факторов успеха "синих".



Однако Конте считает, что его коллектив мало в чем уступает привычным фаворитам Лиги Чемпионов. В качестве подтверждения этому Антонио видит слухи об интересе других клубов к игрокам "Челси" и к нему лично.



"Мы наблюдаем много спекуляций насчет наших игроков, иногда насчет меня. Мы, мои игроки и мой штаб, хорошо делаем свою работу и добиваемся успехов. Мы должны продолжать в том же духе. Это нормально, что моих игроков связывают с переездом куда-либо еще, но не забывайте, что "Челси" является великолепной командой — столь же великолепной, как "Барселона", "Реал" и другие", — цитирует Конте The Independent.