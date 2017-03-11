Конте сравнил "Челси" с "Реалом" и "Барселоной"

Антонио Конте Главный тренер "Челси" Антонио Конте считает, что его команда стоит в одном ряду с "Реалом" и "Барселоной" по качеству своего футбола в этом сезоне.

Подопечные Конте великолепно проводят этот сезон, в котором они лишены возможности выступать в Лиге Чемпионов. Отсутствие занятости в Европе принято считать одним из факторов успеха "синих".

Однако Конте считает, что его коллектив мало в чем уступает привычным фаворитам Лиги Чемпионов. В качестве подтверждения этому Антонио видит слухи об интересе других клубов к игрокам "Челси" и к нему лично.

"Мы наблюдаем много спекуляций насчет наших игроков, иногда насчет меня. Мы, мои игроки и мой штаб, хорошо делаем свою работу и добиваемся успехов. Мы должны продолжать в том же духе. Это нормально, что моих игроков связывают с переездом куда-либо еще, но не забывайте, что "Челси" является великолепной командой — столь же великолепной, как "Барселона", "Реал" и другие", — цитирует Конте The Independent.


Метки Конте, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.03.2017 11:00

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  1. manutd-20champ 11.03.2017 12:00 # manutd-20champ
    просто смешно

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  2. knvlay 11.03.2017 11:48 # knvlay
    Сравнил ФК "Автобус" Лондон, "Отскок и судьи" Мадрид с великолепной Барселоной

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  3. infamous 11.03.2017 11:40 # infamous
    нельзя сравнивать достойных с ФК Дельфинариум Барселона

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  4. staryi-eblan 11.03.2017 11:15 # staryi-eblan
    я хоть болельщик Атлетико и Челси, но вынужден не согласиться с его мнением

    Разница между Челси и Барсой с реалом - колоссальна. Встреться они сейчас, Барса с реалом разгромили бы нас спокойно, используя 50-60% от своего потенциала. Куда нам-то, убогим, рыпаться с такой игрой против этих двух?? Итак в ЛЧ нас возили рылом об газон постоянно ( Псж, Бавария в финале, Наполи), так с нынешней обороной вообще бы oтпeтyшили нас. В общем, Конте сказал голимую дрянь, видать об косяк ударился головой в офисе клуба

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  5. fc-zenit 11.03.2017 11:01 # fc-zenit
    Ну с судьялоной не надо сравнивать

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