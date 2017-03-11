Гвардиола хочет вернуться на "Уэмбли"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что мечтает о возвращении на "Уэмбли", где ему, как игроку и тренеру, доводилось выигрывать Лигу Чемпионов с "Барселоной".

В субботу "горожанам" предстоит сыграть "Мидлсбро", и в случае победы они смогут забронировать выезд на "Уэмбли" в рамках 1/2 финала Кубка Англии. Возможность вернуться на арену, с которой у Гвардиолы связаны исключительно приятные воспоминания, очень мотивирует испанского тренера.



"Это такой красивый стадион, и поэтому мне бы хотелось оказаться там. Будучи футболистом, нашу первую Лигу Чемпионов я выиграл именно на "Уэмбли", старом "Уэмбли". Будучи тренером, свою вторую Лигу Чемпионов я выиграл здесь, поэтому, конечно, "Уэмбли" является особенным местом для меня".



"Когда я был ребенком, то постоянно смотрел матчи на "Уэмбли" во всех соревнованиях. То были важные матчи, и я обожаю традицию, согласно которой тренеры тоже выходят на построение на поле".



"Это стадион с традициями, и, конечно, мы будем довольны если попадаем туда — но не только из-за своих прошлых воспоминаний. Сыграть в полуфинале — это приятно само по себе, не говоря уже о финале", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.