"Норвич" хочет видеть своим новым тренером Пардью

Бывший главный тренер "Кристал Пэлас" Алан Пардью может вернуться к работе, возглавив клуб Чемпионшипа "Норвич".

В пятницу вечером "канарейки" официально объявили о расставании с Алексом Нилом, который в 2015 году вывел клуб в Премьер-Лигу. К этому шагу "Норвич" подтолкнуло отдаление от зоны плей-офф Чемпионшипа, до которой теперь уже девять очков.



Как утверждает The Telegraph, своим новым наставником клуб с "Кэрроу Роад" желает видеть 55-летнего Пардью, который в декабре был уволен из "Пэлас" после всего одной победы в 11 матчах.



Алан обладает богатым опытом работы в Чемпионшипе, где ранее в своей карьере ему довелось тренировать "Рединг", "Вест Хэм" и "Чарльтон". С помощью назначения Пардью "канарейки" надеются спасти этот сезон и побороться за попадание в плей-офф.



Сообщается, что в качестве альтернатив Пардью "Норвич" рассматривает Гари Роуэтта и Марка Уорбертона.