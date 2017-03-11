"Вест Бромвич" заинтересован в Джоне Терри

Наставник "Вест Бромвича" Тони Пьюлис заявил, что его клуб заинтересован в капитане "Челси" Джоне Терри, если тот будет доступен для трансфера после окончания этого сезона.

Накануне издание Daily Mail сообщило, что Терри, вероятно, покинет "Стэмфорд Бридж" грядущим летом, потому что "синие" не собираются продлевать его истекающий контракт.



Утверждалось, что 36-летний защитник открыт к тому, чтобы продлить свою карьеру в Премьер-Лиге с другим клубом, а среди претендентов на Джона назывались "Борнмут" и "Стоук". Однако Пьюлис тоже был бы заинтересован в экс-капитане сборной Англии, запрос насчет которого он делал в январе.



"Я всегда считал его хорошим игроком. Что касается запроса в январе, то мы лишь хотели узнать, какова ситуация, чтобы затем решить, стоит ли пытаться вступить в переговоры".



"В январе мы делали запросы более чем по одному игроку. Вы упоминали Джона, но, наверное, есть трое-четверо других игроков, о доступности которых мы спрашивали, и запрос здесь — правильное слово, потому что мы не делали предложения. Мы лишь хотели узнать ситуацию, а ситуация была такова, что Джон хотел остаться в "Челси". Думаю, он захотел остаться там, чтобы затем уйти чемпионом".



"Если он будет доступен летом, мы сядем и немного подумаем, что можем ему предложить, а что не можем. От этого и будем отталкиваться", — цитирует Пьюлиса Sky Sports.