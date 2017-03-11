Азар пошутил, что ему нужен более просторный дом для всех своих трофеев

Эден Азар Плеймейкер "Челси" Эден Азар пошутил, что ему потребуется более просторный дом, чтобы вместить все свои трофеи.

Накануне игроку сборной Бельгии была вручена награда за лучший гол в Премьер-Лиге по итогам февраля, который Азар забил в дерби против "Арсенала".

Однако одним этим призом в текущем сезоне Эден точно не ограничится — его команда уверенно движется к чемпионству в Премьер-Лиге, а сам Азар сражается за награду Игрока Года по версиям футболистов и журналистов. Как шутит бельгиец, ему уже некуда складывать свои трофеи.

"Некоторые из своих трофеев я отдаю отцу в Бельгию. Пара других хранятся у меня в гараже. Кажется, мне нужно поменять свой дом на более просторный".

"Нет, я шучу. Получать трофеи всегда приятно, особенно когда ты выигрываешь матчи", — сообщил Азар Chelsea TV.


Метки Азар, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.03.2017 07:00

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Последние комментарии:




  1. asnural 11.03.2017 07:24 # asnural
    По этому телевидению показывают жОсткое порно, как Челси насилует весь манчестер и дает в рот петушкам и лузерпулям

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  2. pistolero-lfc 11.03.2017 07:10 # pistolero-lfc
    сообщил Азар Chelsea TV.

    Источник: http://fapl.ru/posts/53636/#reply

    Ох ебать у пенсов свое телевидение еще есть??? А что они там показывают то?

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