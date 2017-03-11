У Гризманна "нет причин" уходить из "Атлетико"

Антуан Гризманн Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн заявил, что в данный момент не видит причин уходить из своего клуба в "Манчестер Юнайтед".

Ранее в этом сезоне пресса сообщала, что "красные дьяволы" активно договариваются с 25-летним игроком сборной Франции, собираясь выкупить его трансфер у "Атлетико".

Однако затем на страницах газет появилась и другая информация — о том, что трансфер Гризманна под сомнением, и теперь "Юнайтед" изучает альтернативные варианты по усилению позиции нападающего.

Так или иначе, но своим заявлением Антуан дал понять, что в данный момент шансы на его переезд на "Олд Траффорд" невелики.

"Я очень счастлив здесь. Мне очень нравится местная погода. Мои партнеры по команде — лучшие, у меня тренер топ-уровня, поэтому мне очень хорошо здесь, и у меня нет причин уходить", — сообщил Гризманн RTVE.


Метки Атлетико, Гризманн, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 11.03.2017 06:00

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  1. chelsea-69 11.03.2017 06:56 # chelsea-69
    Антуан Гризмян

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  2. roma-1878 11.03.2017 06:08 # roma-1878
    По мне так вариант с Левандовски куда круче, единственный плюс Гризманна это его возраст, есть еще порог для дальнейшего развития.

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