У Гризманна "нет причин" уходить из "Атлетико"

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн заявил, что в данный момент не видит причин уходить из своего клуба в "Манчестер Юнайтед".

Ранее в этом сезоне пресса сообщала, что "красные дьяволы" активно договариваются с 25-летним игроком сборной Франции, собираясь выкупить его трансфер у "Атлетико".



Однако затем на страницах газет появилась и другая информация — о том, что трансфер Гризманна под сомнением, и теперь "Юнайтед" изучает альтернативные варианты по усилению позиции нападающего.



Так или иначе, но своим заявлением Антуан дал понять, что в данный момент шансы на его переезд на "Олд Траффорд" невелики.



"Я очень счастлив здесь. Мне очень нравится местная погода. Мои партнеры по команде — лучшие, у меня тренер топ-уровня, поэтому мне очень хорошо здесь, и у меня нет причин уходить", — сообщил Гризманн RTVE.