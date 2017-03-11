Гвардиола: "Без трофеев я не останусь здесь надолго"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что не задержится в клубе надолго, если не будет выигрывать трофеи.

Отставая на 10 очков от лидирующего "Челси", "горожане" уже не имеют реальных шансов на чемпионский титул Премьер-Лиги. Однако "Сити продолжает борьбу в Кубке Англии и Лиге Чемпионов.



Гвардиола признает, что его дебютный английский сезон нельзя будет назвать успешным, если он останется без трофеев. Испанец вообще считает, что срок его пребывания на "Этихад" зависит от количества выигранных наград.



"Если я не буду выигрывать трофеи, то не останусь здесь надолго. Нет будет трофеев — сезон нельзя будет назвать хорошим. Я знал это еще в августе. О тебе как о тренере судят по результатам".



"Я знаю, каковы были мои стандарты в прошлом, и я знаю, какое бремя на моих плечах. Я должен выдержать это. Но также я знаю, что о нас будут судить по выигранным трофеям".



"Мой период в Мюнхене называют катастрофой, потому что мы не смогли выиграть Лигу Чемпионов. Я три раза подряд выигрывал лигу, мы выиграли два кубка из трех, мы постоянно добирались до полуфиналов и финалов, но это было катастрофой".



"Я должен выдержать это, и я лишь скажу, что мы стараемся играть все лучше, лучше и лучше — лучше, чем в предыдущем месяце. Именно это я и хочу видеть в следующем году — чтобы мы были лучше".



"Впереди у нас важная неделя. Мы хорошо потрудились в прошлом — особенно в двух соревнованиях, а также у нас неплохо идут дела в Премьер-Лиге, но эта неделя будет по-особенному важной. Три ближайших матча совершенно точно определят, что произойдет в два следующих месяца", — цитирует Гвардиолу BBC.