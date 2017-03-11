Гвардиола: "Без трофеев я не останусь здесь надолго"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что не задержится в клубе надолго, если не будет выигрывать трофеи.
Отставая на 10 очков от лидирующего "Челси", "горожане" уже не имеют реальных шансов на чемпионский титул Премьер-Лиги. Однако "Сити продолжает борьбу в Кубке Англии и Лиге Чемпионов.
Гвардиола признает, что его дебютный английский сезон нельзя будет назвать успешным, если он останется без трофеев. Испанец вообще считает, что срок его пребывания на "Этихад" зависит от количества выигранных наград.
"Если я не буду выигрывать трофеи, то не останусь здесь надолго. Нет будет трофеев — сезон нельзя будет назвать хорошим. Я знал это еще в августе. О тебе как о тренере судят по результатам".
"Я знаю, каковы были мои стандарты в прошлом, и я знаю, какое бремя на моих плечах. Я должен выдержать это. Но также я знаю, что о нас будут судить по выигранным трофеям".
"Мой период в Мюнхене называют катастрофой, потому что мы не смогли выиграть Лигу Чемпионов. Я три раза подряд выигрывал лигу, мы выиграли два кубка из трех, мы постоянно добирались до полуфиналов и финалов, но это было катастрофой".
"Я должен выдержать это, и я лишь скажу, что мы стараемся играть все лучше, лучше и лучше — лучше, чем в предыдущем месяце. Именно это я и хочу видеть в следующем году — чтобы мы были лучше".
"Впереди у нас важная неделя. Мы хорошо потрудились в прошлом — особенно в двух соревнованиях, а также у нас неплохо идут дела в Премьер-Лиге, но эта неделя будет по-особенному важной. Три ближайших матча совершенно точно определят, что произойдет в два следующих месяца", — цитирует Гвардиолу BBC.
11.03.2017 05:55
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Рафа Бенитес: "В начале сезона люди говорили: "Ого, вы в Чемпионшипе", но не смотря на это мы все еще остаемся большим клубом. Мы должны иметь менталитет победителей, но при этом оставаться спокойными - мы еще не завершили дело"
"Мы знаем, что у нас есть 10 матчей, и знаем, что должны выигрывать, если хотим попасть в Премьер-Лигу в следующем сезоне"
О первом годе работы в клубе: "Это был отличный опыт. Приятно видеть, что клуб и команда идут в правильном направлении, это самое главное. Но сейчас мои мысли не о том, чтобы праздновать юбилей моего пребывания в клубе, а о том, чтобы победить завтра. Все говорили о «Ньюкасле» как о большом клубе, и это правда. Здесь все любят этот клуб"
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Так же, Бенитес сообщил, что в завтрашнем матче не смогут принять участие ДеАндре Йедлин, Айзек Хэйден и Роландо Ааронс.
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Не сдавайся лысый, все норм
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Народ, если Великобритания выйдет из ЕС, то это повлияет на футбол? То есть европейцы будут считаться легионерами?
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Получил же вчера трофей...тренер месяца, на этом все
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Лысый из бразерс
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Вейпер
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Глорихантер
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