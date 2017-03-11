Клопп: "Мне не нужен план Б"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил несогласие с мнением, по которому ему нужен план Б против команд оборонительного плана.

На прошлой неделе экс-полузащитник "красных" Дитмар Хаманн обвинил своего соотечественника в отсутствии тактической гибкости и заявил, что под руководством Клоппа мерсисайдцы играют "однобоко".



Однако сам Юрген не согласен с такими обвинениями и не считает, что ему нужен план Б для команд, предпочитающих отсиживаться в обороне, против которых "Ливерпуль" и теряет большинство своих очков.



"Мы играем не в шашки. Мы разговаривали о вещах, которые должны делать, но не в том отношении, что мы должны делать какие-либо особенные вещи против команд из нижней части таблицы".



"Я знаю, что говорят люди. Это не первый раз, когда люди говорят, что у меня в уме нет плана Б. Мы знаем, как играть, но в конце концов все сводится к тому, что ты должен выходить на определенные позиции позиции и принимать правильные решения".



"Моя работа заключается в том, чтобы помогать игрокам проще принимать правильные решения. Ради этого мы и тренируемся. В этом состоит наш вызов".



"Мы знали, что после победы над "Арсеналом" нам будут задавать такого рода вопросы. Мы должны давать ответы на поле. До матча с "Арсеналом" мы находились в весьма оптимистичном настроении, но, думаю, многие люди считали: "Если мы проиграем, это значит, что у нас серьезные проблемы".



"В данный момент я не уверен, обыграем ли мы "Бернли", но я вполне оптимистичен, потому что я знаю парней", — цитирует Клоппа Daily Mail.