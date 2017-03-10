Моуриньо понравилось играть с тремя защитниками

Жозе Моуриньо Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо считает, что эксперимент по использованию схемы с тремя защитниками в матче Лиги Европы против "Ростова" прошел успешно.

В четверг вечером "красные дьяволы" были вынуждены довольствоваться ничейным результатом в России (1:1), однако Моуриньо доволен тем, как его команда контролировала игру, несмотря на непривычное построение.

"Думаю, у нас очень хорошо получилось сыграть по этой схема. Единственная проблема — пропущенный гол. Противостоя двум этим нападающим, мы всегда контролировали игру. В первом тайме у меня было ощущение, что игра полностью под нашим контролем".

"Ответный гол случился неожиданно для меня. Но таков соперник — они очень прямолинейны, они не используют вингеров, когда мяч уходит на край, они лишь направляют мяч в штрафную. Думаю, трое наших парней в центре обороны провели очень позитивный матч", — цитирует Моуриньо Manchester Evening News.


Метки Лига Европы, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Ростов

Автор mihajlo   

Дата 10.03.2017 22:00

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  1. reeker 10.03.2017 22:35 # reeker
    Теперь осталась только одна команда в АПЛ,которая не пыталась скопировать схемку Челси в этом сезоне.Какой же Конте красавец всё таки,привнёс новые идеи не только в Челси,но и лигу в целом.

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  2. knvlay 10.03.2017 22:11 # knvlay
    норм, обоссым пенсов их же оружием

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  3. danny949494 10.03.2017 22:07 # danny949494
    Теперь многие будут по схемке Конте играть - ясное дело.

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