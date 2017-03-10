Моуриньо понравилось играть с тремя защитниками

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо считает, что эксперимент по использованию схемы с тремя защитниками в матче Лиги Европы против "Ростова" прошел успешно.

В четверг вечером "красные дьяволы" были вынуждены довольствоваться ничейным результатом в России (1:1), однако Моуриньо доволен тем, как его команда контролировала игру, несмотря на непривычное построение.



"Думаю, у нас очень хорошо получилось сыграть по этой схема. Единственная проблема — пропущенный гол. Противостоя двум этим нападающим, мы всегда контролировали игру. В первом тайме у меня было ощущение, что игра полностью под нашим контролем".



"Ответный гол случился неожиданно для меня. Но таков соперник — они очень прямолинейны, они не используют вингеров, когда мяч уходит на край, они лишь направляют мяч в штрафную. Думаю, трое наших парней в центре обороны провели очень позитивный матч", — цитирует Моуриньо Manchester Evening News.