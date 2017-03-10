Куман хочет догнать "Арсенал"

Главный тренер "Эвертона" Рональд Куман поставил перед своей командой амбициозную цель выиграть два следующих матча и догнать давший слабину "Арсенал".

Кризис последних недель стоил "Арсеналу" вылета из Лиги Чемпионов и понижения до пятой позиции в Премьер-Лиге. Теперь "канониры" имеют всего шесть очков преимущества перед седьмым "Эвертоном".



В сложившейся ситуации Куман хочет попытаться навязать борьбу команде Арсена Венгера. Но для этого "ирискам" необходимо обыграть "Вест Бромвич" и "Халл" в двух матчах, предшествующих дерби против "Ливерпуля".



"Я по-прежнему верю, что, если мы выиграем два следующих домашних матча, то у нас будут шансы подняться по таблице. Но начать нужно с шести очков, с победы в эту субботу".



"Обычно "Арсенал" силен, у них хорошие игроки, поэтому догнать их будет по-настоящему тяжело. Но, возможно, набрав шесть очков из шести, нам удастся к ним приблизиться, и тогда кто знает".



"Все начинается с веры в себя. Не нужно сильно заглядываться на другие команды. Если ты побеждаешь, то становишься ближе к цели, и это самое важное", — цитирует Кумана Daily Mail.