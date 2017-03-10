Куман хочет догнать "Арсенал"
Главный тренер "Эвертона" Рональд Куман поставил перед своей командой амбициозную цель выиграть два следующих матча и догнать давший слабину "Арсенал".
Кризис последних недель стоил "Арсеналу" вылета из Лиги Чемпионов и понижения до пятой позиции в Премьер-Лиге. Теперь "канониры" имеют всего шесть очков преимущества перед седьмым "Эвертоном".
В сложившейся ситуации Куман хочет попытаться навязать борьбу команде Арсена Венгера. Но для этого "ирискам" необходимо обыграть "Вест Бромвич" и "Халл" в двух матчах, предшествующих дерби против "Ливерпуля".
"Я по-прежнему верю, что, если мы выиграем два следующих домашних матча, то у нас будут шансы подняться по таблице. Но начать нужно с шести очков, с победы в эту субботу".
"Обычно "Арсенал" силен, у них хорошие игроки, поэтому догнать их будет по-настоящему тяжело. Но, возможно, набрав шесть очков из шести, нам удастся к ним приблизиться, и тогда кто знает".
"Все начинается с веры в себя. Не нужно сильно заглядываться на другие команды. Если ты побеждаешь, то становишься ближе к цели, и это самое важное", — цитирует Кумана Daily Mail.
10.03.2017 21:00
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Некрасиво бить лежачих.. никакого уважения к старшим
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эвертон будет выше лузерпуля по окончании сезона, но не выше арсенала точно
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