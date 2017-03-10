"Челси" примет решение по Терри в конце сезона
Решение о будущем своего капитана Джона Терри "Челси" примет только после окончания сезона, что подтвердил главный тренер Антонио Конте.
Ранее днем издание Daily Mail сообщило, что лидеры Премьер-Лиги не планируют продлевать истекающий контракт 36-летнего защитника, но готовы предложить Джону тренерскую роль в структуре клуба.
Однако в преддверии домашнего матча против "Манчестер Юнайтед" в рамках 1/4 финала Кубка Англии Конте заверил, что решение относительно будущего Терри пока не принято.
"Джон Терри сыграет в понедельник. Надеюсь, это будет не его последний матч за "Челси в Кубке Англии, но я не знаю этого наверняка. Я предпочитаю в каждой ситуации — своей ситуации, ситуации своих игроков — разобраться в конце сезона, когда для этого будет подходящее время".
"Джон отлично трудится в этом сезоне, на поле и вне его. На мой взгляд, он исполняет очень важную роль в этом сезоне, потому что он капитан, он очень хорошо работает на поле и очень помогает мне в раздевалке. Он передает правильный посыл. Определенно, он важный игрок для нас", — цитирует Конте Evening Standard.
10.03.2017 20:00
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задрали уже с этим подогревальщиком унитазов
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Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история http://tiny.ph/Fp2E
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Ну в понедельник его можно было бы и не ставить
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Все будет заебок
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