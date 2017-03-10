"Челси" примет решение по Терри в конце сезона

Решение о будущем своего капитана Джона Терри "Челси" примет только после окончания сезона, что подтвердил главный тренер Антонио Конте.

Ранее днем издание Daily Mail сообщило, что лидеры Премьер-Лиги не планируют продлевать истекающий контракт 36-летнего защитника, но готовы предложить Джону тренерскую роль в структуре клуба.



Однако в преддверии домашнего матча против "Манчестер Юнайтед" в рамках 1/4 финала Кубка Англии Конте заверил, что решение относительно будущего Терри пока не принято.



"Джон Терри сыграет в понедельник. Надеюсь, это будет не его последний матч за "Челси в Кубке Англии, но я не знаю этого наверняка. Я предпочитаю в каждой ситуации — своей ситуации, ситуации своих игроков — разобраться в конце сезона, когда для этого будет подходящее время".



"Джон отлично трудится в этом сезоне, на поле и вне его. На мой взгляд, он исполняет очень важную роль в этом сезоне, потому что он капитан, он очень хорошо работает на поле и очень помогает мне в раздевалке. Он передает правильный посыл. Определенно, он важный игрок для нас", — цитирует Конте Evening Standard.