"Челси" примет решение по Терри в конце сезона

Джон Терри Решение о будущем своего капитана Джона Терри "Челси" примет только после окончания сезона, что подтвердил главный тренер Антонио Конте.

Ранее днем издание Daily Mail сообщило, что лидеры Премьер-Лиги не планируют продлевать истекающий контракт 36-летнего защитника, но готовы предложить Джону тренерскую роль в структуре клуба.

Однако в преддверии домашнего матча против "Манчестер Юнайтед" в рамках 1/4 финала Кубка Англии Конте заверил, что решение относительно будущего Терри пока не принято.

"Джон Терри сыграет в понедельник. Надеюсь, это будет не его последний матч за "Челси в Кубке Англии, но я не знаю этого наверняка. Я предпочитаю в каждой ситуации — своей ситуации, ситуации своих игроков — разобраться в конце сезона, когда для этого будет подходящее время".

"Джон отлично трудится в этом сезоне, на поле и вне его. На мой взгляд, он исполняет очень важную роль в этом сезоне, потому что он капитан, он очень хорошо работает на поле и очень помогает мне в раздевалке. Он передает правильный посыл. Определенно, он важный игрок для нас", — цитирует Конте Evening Standard.


Метки Конте, Терри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.03.2017 20:00

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  1. manutd-20champ 10.03.2017 20:55 # manutd-20champ
    задрали уже с этим подогревальщиком унитазов

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  2. popovsasha09 10.03.2017 20:42 # popovsasha09
    Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история http://tiny.ph/Fp2E

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  3. chelsea-69 10.03.2017 20:31 # chelsea-69
    Ну в понедельник его можно было бы и не ставить

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  4. rommkaq1- 10.03.2017 20:10 # rommkaq1-
    Все будет заебок

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