Конте считает, что у "Юнайтед" лучший состав в Премьер-Лиге

Антонио Конте Наставник "Челси" Антонио Конте заявил, что "Манчестер Юнайтед", его соперник по четвертьфиналу Кубка Англии, обладает лучшим подбором игроком, чем "синие".

Ранее в этом сезоне, в октябре, "Челси" доказал свое безусловное превосходство над "Юнайтед", разгромив подопечных Жозе Моуриньо со счетом 4:0.

В преддверии возвращения "красных дьяволов" на "Стэмфорд Бридж" в понедельник вечером в рамках Кубка Англии Конте заявил, что не ожидает повторения этого сценария.

"В октябре они были отличной командой и такой же остались. "Манчестер Юнайтед", наравне с "Сити", обладает лучшим составом в лиге. Они обладают рядом замечательных игроков, и нас ждет по-настоящему тяжелый матч".

"Это хорошо, что матч пройдет сейчас, потому что в октябре мы еще не знали свое будущее, а сейчас март, и мы во главе лиги. Наша команда имеет свой определенный стиль. Мы играем в хороший футбол, но матч против "Юнайтед" определенно будет тяжелым. Нам будет противостоять хорошая и по-настоящему сильная команда", — цитирует Конте Daily Star.


Метки Конте, Кубок Англии, Манчестер Юнайтед, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.03.2017 19:00

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  1. knvlay 10.03.2017 19:22 # knvlay
    взял и обоссал всех своих игроков, ну что за тренер

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  2. blackdreamer 10.03.2017 19:20 # blackdreamer
    отмазываеться что они не мешок

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  3. popovsasha09 10.03.2017 19:17 # popovsasha09
    Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история http://tiny.ph/Fp2E

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  4. manutd-20champ 10.03.2017 19:11 # manutd-20champ
    лукавая макаронина

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  5. stepan-jam-boss 10.03.2017 19:05 # stepan-jam-boss
    Но ведь.... Канте>Эррера и Погба.
    А Коста > Ибры. Как же так получается

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