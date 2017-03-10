Конте считает, что у "Юнайтед" лучший состав в Премьер-Лиге
Наставник "Челси" Антонио Конте заявил, что "Манчестер Юнайтед", его соперник по четвертьфиналу Кубка Англии, обладает лучшим подбором игроком, чем "синие".
Ранее в этом сезоне, в октябре, "Челси" доказал свое безусловное превосходство над "Юнайтед", разгромив подопечных Жозе Моуриньо со счетом 4:0.
В преддверии возвращения "красных дьяволов" на "Стэмфорд Бридж" в понедельник вечером в рамках Кубка Англии Конте заявил, что не ожидает повторения этого сценария.
"В октябре они были отличной командой и такой же остались. "Манчестер Юнайтед", наравне с "Сити", обладает лучшим составом в лиге. Они обладают рядом замечательных игроков, и нас ждет по-настоящему тяжелый матч".
"Это хорошо, что матч пройдет сейчас, потому что в октябре мы еще не знали свое будущее, а сейчас март, и мы во главе лиги. Наша команда имеет свой определенный стиль. Мы играем в хороший футбол, но матч против "Юнайтед" определенно будет тяжелым. Нам будет противостоять хорошая и по-настоящему сильная команда", — цитирует Конте Daily Star.
10.03.2017 19:00
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взял и обоссал всех своих игроков, ну что за тренер
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отмазываеться что они не мешок
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Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история http://tiny.ph/Fp2E
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лукавая макаронина
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Но ведь.... Канте>Эррера и Погба.
А Коста > Ибры. Как же так получается
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