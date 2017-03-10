Сезон для Ламелы может быть закончен

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино не смог гарантировать, что вингер Эрик Ламела вернется на поле до конца сезона.

Напомним, что 25-летний аргентинец не может помочь "шпорам" с конца января, когда в матче Кубка Лиги против "Ливерпуля" получил неприятную травму бедра. С тех пор Эрик не раз консультировался у профильных специалистов, однако установить точный диагноз врачам не удалось.



В сложившейся ситуации Почеттино просто не смог гарантировать, что его соотечественник вернется на поле в остатке сезона. Есть вероятность, что Ламела возобновит выступления за "Тоттенхэм" только летом.



"Мне не хочется врать и распространять информацию, которую я не вправе использовать. Я не могу сказать, когда он вернется – через неделю, месяц или уже в следующем сезоне. У меня нет ответа на этот вопрос".



"Сейчас слишком тяжело давать какой-либо прогноз: мы следим за его состоянием каждый день и готовим план по его возвращению. Иногда Эрик участвует в тренировке с самого начала, иногда боль дает о себе знать, и нам приходится менять план занятий", - цитирует Почеттино Evening Standard.