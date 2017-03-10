"Ливерпуль" обсудит будущее Джана в конце сезона

В конце сезона "Ливерпуль" постарается положить конец слухам насчет будущего полузащитника Эмре Джана. Главный тренер "красных" Юрген Клопп предпочитает сохранить своего соотечественника в клубе.

В данный момент у игрока сборной Германии остается всего один полный год от действующего контракта. Это обстоятельство, а также нерегулярное попадание Джана в стартовый состав подогревают спекуляции насчет его будущего в "Ливерпуле".



По информации Liverpool Echo, Клопп не желает отпускать Эмре и надеется, что тот сумеет договориться со спортивным директором Майклом Эдвардсом. Но в данный момент стороны далеки от компромисса.



Сообщается, еще до Рождества представители Джана затребовали своему клиенту новый контракт с зарплатой около 100 тысяч фунтов в неделю, хотя сейчас Эмре получает вдвое меньше. Эти условия не устроили "Ливерпуль", и диалог пока не возобновлялся.



Теперь возобновления переговоров стоит ожидать только в конце сезона. В ближайшие недели 23-летнему Джану предстоит доказать, что он достоин запрашиваемый зарплаты. В данный момент Эмре подменяет травмированного капитана Джордана Хендерсона и, как ожидается, выйдет с первых минут на воскресный матч Премьер-Лиги против "Бернли".