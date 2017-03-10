"Ливерпуль" обсудит будущее Джана в конце сезона
В конце сезона "Ливерпуль" постарается положить конец слухам насчет будущего полузащитника Эмре Джана. Главный тренер "красных" Юрген Клопп предпочитает сохранить своего соотечественника в клубе.
В данный момент у игрока сборной Германии остается всего один полный год от действующего контракта. Это обстоятельство, а также нерегулярное попадание Джана в стартовый состав подогревают спекуляции насчет его будущего в "Ливерпуле".
По информации Liverpool Echo, Клопп не желает отпускать Эмре и надеется, что тот сумеет договориться со спортивным директором Майклом Эдвардсом. Но в данный момент стороны далеки от компромисса.
Сообщается, еще до Рождества представители Джана затребовали своему клиенту новый контракт с зарплатой около 100 тысяч фунтов в неделю, хотя сейчас Эмре получает вдвое меньше. Эти условия не устроили "Ливерпуль", и диалог пока не возобновлялся.
Теперь возобновления переговоров стоит ожидать только в конце сезона. В ближайшие недели 23-летнему Джану предстоит доказать, что он достоин запрашиваемый зарплаты. В данный момент Эмре подменяет травмированного капитана Джордана Хендерсона и, как ожидается, выйдет с первых минут на воскресный матч Премьер-Лиги против "Бернли".
10.03.2017 17:00
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Джан трудяга, но при живом Хендерсоне ему уготована участь первого запасного. в следующем году будут еврокубки, так что есть смысл остаться, игрового времени хватит всем.
он очень многофункционален, надежен в обороне, не хватает иногда игровой зрелости и стоит добавлять в созидании, ни в коем случае нельзя отпускать, надо продлевать контракт. единственное сомнение - заработная плата... уж слишком много он просит при не всегда стабильной игре.
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100 косарей захотел
скаузеры, что думаете?)))
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Будущая легенда клуба.
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