ПСЖ не отпустит Верратти в Премьер-Лигу

Спортивный директор ПСЖ Патрик Клюйверт предупредил, что французский клуб не продаст своего полузащитника Марко Верратти в Премьер-Лигу.

Действующий контракт 24-летнего Верратти с ПСЖ истекает только летом 2021 года. Тем не менее, слухи регулярно сватают Марко с переходом в европейские топ-клубы, в том числе в "Арсенал" и "Челси".



Чтобы положить конец домыслам репортеров, Клюйверт предупредил потенциальных покупателей, что ПСЖ не собирается расставаться со своей звездой по окончании сезона.



"Верратти остается краеугольным камнем нашей полузащиты и всегда будет иметь важную роль в команде. Он никуда не уйдет в этом году", - приводит слова Клюйверта издание Le10Sport.