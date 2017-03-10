ПСЖ не отпустит Верратти в Премьер-Лигу
Спортивный директор ПСЖ Патрик Клюйверт предупредил, что французский клуб не продаст своего полузащитника Марко Верратти в Премьер-Лигу.
Действующий контракт 24-летнего Верратти с ПСЖ истекает только летом 2021 года. Тем не менее, слухи регулярно сватают Марко с переходом в европейские топ-клубы, в том числе в "Арсенал" и "Челси".
Чтобы положить конец домыслам репортеров, Клюйверт предупредил потенциальных покупателей, что ПСЖ не собирается расставаться со своей звездой по окончании сезона.
"Верратти остается краеугольным камнем нашей полузащиты и всегда будет иметь важную роль в команде. Он никуда не уйдет в этом году", - приводит слова Клюйверта издание Le10Sport.
10.03.2017 16:00
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Хахахах, фото в тему, в МЮ его на пару с Наингголаном
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а никому не приходила такая мысль, что Вератти на Видича похож?
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На Матича поменяем ключами.
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