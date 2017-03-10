ПСЖ не отпустит Верратти в Премьер-Лигу

Марко Верратти Спортивный директор ПСЖ Патрик Клюйверт предупредил, что французский клуб не продаст своего полузащитника Марко Верратти в Премьер-Лигу.

Действующий контракт 24-летнего Верратти с ПСЖ истекает только летом 2021 года. Тем не менее, слухи регулярно сватают Марко с переходом в европейские топ-клубы, в том числе в "Арсенал" и "Челси".

Чтобы положить конец домыслам репортеров, Клюйверт предупредил потенциальных покупателей, что ПСЖ не собирается расставаться со своей звездой по окончании сезона.

"Верратти остается краеугольным камнем нашей полузащиты и всегда будет иметь важную роль в команде. Он никуда не уйдет в этом году", - приводит слова Клюйверта издание Le10Sport.



Метки Верратти, ПСЖ

Автор foxmcfc   

Дата 10.03.2017 16:00

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  1. umnaf 10.03.2017 17:00 # umnaf
    Хахахах, фото в тему, в МЮ его на пару с Наингголаном

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  2. chebrec 10.03.2017 16:12 # chebrec
    а никому не приходила такая мысль, что Вератти на Видича похож?

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  3. fc-zenit 10.03.2017 16:01 # fc-zenit
    На Матича поменяем ключами.

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