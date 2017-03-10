Венгер взял на себя вину за разгром от "Баварии"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер признался, что мог предотвратить унизительный разгром от "Баварии" в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Как и три недели назад в Мюнхене, "канониры" рассыпались после ухода с поля Лорана Косьелни - на "Альянц Арене" француз травмировался, на "Эмирейтс" был удален - и потерпели сокрушительное поражение со счетом 1:5.



По словам Венгера, в остатке матча он вполне мог перейти на схему в трех защитников, но предпочел рискнуть и погнаться за призрачным шансом отыграть отставание в четыре мяча.



"Я беру вину на себя. При счете 1:1, вдесятером и с необходимостью забивать четыре мяча, вы могли бы посоветовать мне перейти на схему с тремя центральными защитниками".



"Но даже если бы я пошел на такой шаг, у команды не было бы ни единого шанса забить даже один. Когда у вас остается даже призрачная возможность (пройти в следующий этап), вы продолжаете играть в футбол".



"Я предпочел второй вариант, но он не оправдался: мы проиграли 1:5. В любом случае это мое решение: даже если у нас остается один шанс на миллион, я попробую его использовать", - цитирует Венгера Sky Sports.