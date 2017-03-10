Гвардиола и Кейн – лучшие по итогам февраля

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола и нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн были признаны лучшим тренером и игроком февраля, соответственно, в Премьер-Лиге.

Заключительный месяц зимы позволил подопечным Гвардиолы привести в порядок свои дела в Премьер-Лиге. "Горожане" одержали три победы в трех проведенных матчах, обыграв "Вест Хэм", "Суонси" и "Борнмут" с общим счетом 8:1.



В награду за идеальный результат Хосеп был признан лучшим тренером лиги по итогам февраля. В борьбе за ценный приз Гвардиола обошел Жозе Моуриньо из "Манчестер Юнайтед", Тони Пьюлис из "Вест Бромвича" и Антонио Конте, возглавляющего "Челси".



Непосредственно на поле лучше остальных в феврале проявил себя 23-летний Кейн. Нападающий "Тоттенхэма" забил четыре мяча в прошлом месяце, поразив ворота "Мидлсбро" и оформив хет-трик в поединке со "Стоуком".



Наряду с Харри на награду претендовали Габриэль Жезус и Давид Сильва из "Манчестер Сити", защитник "Вест Бромвича" Гарет Маколи, голкипер "Халла" Элден Якупович, а также нападающий "Эвертона" Ромелу Лукаку. Вклад Кейна в результаты своей команды комиссия расценила наиболее ярким.



Наконец, приз за лучший гол месяца отправился в руки вингера "Челси" Эдена Азара. Впечатляющий слаломный проход бельгийца в поединке с "Арсеналом" стал украшением февраля в Премьер-Лиге.