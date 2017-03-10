Гвардиола и Кейн – лучшие по итогам февраля

Харри Кейн Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола и нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн были признаны лучшим тренером и игроком февраля, соответственно, в Премьер-Лиге.

Заключительный месяц зимы позволил подопечным Гвардиолы привести в порядок свои дела в Премьер-Лиге. "Горожане" одержали три победы в трех проведенных матчах, обыграв "Вест Хэм", "Суонси" и "Борнмут" с общим счетом 8:1.

В награду за идеальный результат Хосеп был признан лучшим тренером лиги по итогам февраля. В борьбе за ценный приз Гвардиола обошел Жозе Моуриньо из "Манчестер Юнайтед", Тони Пьюлис из "Вест Бромвича" и Антонио Конте, возглавляющего "Челси".

Непосредственно на поле лучше остальных в феврале проявил себя 23-летний Кейн. Нападающий "Тоттенхэма" забил четыре мяча в прошлом месяце, поразив ворота "Мидлсбро" и оформив хет-трик в поединке со "Стоуком".

Наряду с Харри на награду претендовали Габриэль Жезус и Давид Сильва из "Манчестер Сити", защитник "Вест Бромвича" Гарет Маколи, голкипер "Халла" Элден Якупович, а также нападающий "Эвертона" Ромелу Лукаку. Вклад Кейна в результаты своей команды комиссия расценила наиболее ярким.

Наконец, приз за лучший гол месяца отправился в руки вингера "Челси" Эдена Азара. Впечатляющий слаломный проход бельгийца в поединке с "Арсеналом" стал украшением февраля в Премьер-Лиге.



Метки Азар, Гвардиола, Кейн, Манчестер Сити, награды, Тоттенхэм, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 10.03.2017 14:40

Количество просмотров Просмотров: 428

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  1. arkan 10.03.2017 15:01 # arkan
    Ничего удивительного, все таки лучше тренер на Планете !

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  2. budun 10.03.2017 14:56 # budun
    Топ и трёхсезонка

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  3. stepan-jam-boss 10.03.2017 14:52 # stepan-jam-boss
    Норм обоссали ублюдка хазарда и недоконтекса.

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  4. mol7apb 10.03.2017 14:48 # mol7apb
    Херня. Все равно награду лучшего игрока сезона получит Азар, лучшего тренера - Конте. Просто изи.

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  5. blueswin 10.03.2017 14:47 # blueswin
    Гол Азара действительно на уровне.

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  6. vyrentz 10.03.2017 14:47 # vyrentz
    А где этот тащер был в матче с Гентом? А, точно, в свои заебошил.

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  7. kingoflondon 10.03.2017 14:46 # kingoflondon
    мне сегодня 22, и я кажется готов к звешенному решению, и наконец купить радиоуправляемый вертолет.

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  8. eriksen23 10.03.2017 14:43 # eriksen23
    че-т кейн все овнит и овнит спермуда.

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  9. eriksen23 10.03.2017 14:42 # eriksen23
    кейн топ.

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