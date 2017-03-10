Терри покинет "Челси", но может остаться в Премьер-Лиге

Капитан "Челси" Джон Терри не получит новый контракт на "Стэмфорд Бридж", однако готов продлить свою карьеру в Премьер-Лиге с другим клубом.

В этом сезоне 36-летний защитник окончательно потерял место в стартовом составе "синих", отметившись лишь четырьмя выходами с первых минут в рамках Премьер-Лиги.



Как стало известно Daily Mail, продление истекающего в конце сезона контракта Джона не входит в планы лидеров Премьер-Лиги. Вместо этого "Челси" готов предложить Терри тренерскую роль в академии.



Однако шансы на то, что ветеран согласится на эту роль, невелики. Терри неоднократно говорил, что не собирается вешать бусы на гвоздь и чувствует в себе силы продолжать играть в футбол еще несколько лет.



Сообщается, что грядущим летом Джон будет открыт к различным вариантом — в том числе к переходу в другой клуб Премьер-Лиги, чего прежде он не мог себе представить.



Среди претендентов на Терри, зарабатывающего 90 тысяч фунтов в неделю на "Стэмфорд Бридж", называются "Борнмут" и "Стоук". Однако середнякам Премьер-Лиги предстоит столкнуться с ожесточенной конкуренцией зарубежных клубов, включая китайский "Гуанчжоу Эвергранд Таобао".