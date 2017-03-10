Терри покинет "Челси", но может остаться в Премьер-Лиге
Капитан "Челси" Джон Терри не получит новый контракт на "Стэмфорд Бридж", однако готов продлить свою карьеру в Премьер-Лиге с другим клубом.
В этом сезоне 36-летний защитник окончательно потерял место в стартовом составе "синих", отметившись лишь четырьмя выходами с первых минут в рамках Премьер-Лиги.
Как стало известно Daily Mail, продление истекающего в конце сезона контракта Джона не входит в планы лидеров Премьер-Лиги. Вместо этого "Челси" готов предложить Терри тренерскую роль в академии.
Однако шансы на то, что ветеран согласится на эту роль, невелики. Терри неоднократно говорил, что не собирается вешать бусы на гвоздь и чувствует в себе силы продолжать играть в футбол еще несколько лет.
Сообщается, что грядущим летом Джон будет открыт к различным вариантом — в том числе к переходу в другой клуб Премьер-Лиги, чего прежде он не мог себе представить.
Среди претендентов на Терри, зарабатывающего 90 тысяч фунтов в неделю на "Стэмфорд Бридж", называются "Борнмут" и "Стоук". Однако середнякам Премьер-Лиги предстоит столкнуться с ожесточенной конкуренцией зарубежных клубов, включая китайский "Гуанчжоу Эвергранд Таобао".
10.03.2017 14:00
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Последние комментарии:
интересно, Сенраб всё еще существует? (последний раз слышал про них в 2014)
Устати, они играют в "воскресной лиге", очень интересное понятие в Англии, если кто не знает почитайте. Самая старая воскресная лига в Англии - это Эдмонтон. В Лондоне кстати) У них даже свой кубок есть, помимо чемпионата. Но нет ни победителей ни выбывающих (в лиге). В Шотландии тоже есть такое, просто паб лигами именуют)
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Терри не хочет вешать бусы на гвоздь.
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Вот как пенсы с легендами поступают, платят какие то жалкие 90
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Закончит карьеру в каком-нибудь Манчестер Сити
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очередная выкинутая легенда пенсов.
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Ждемс комментов типа "вот как пенсы с легендами поступают"
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