Терри покинет "Челси", но может остаться в Премьер-Лиге

Эдди Хау и Джон Терри Капитан "Челси" Джон Терри не получит новый контракт на "Стэмфорд Бридж", однако готов продлить свою карьеру в Премьер-Лиге с другим клубом.

В этом сезоне 36-летний защитник окончательно потерял место в стартовом составе "синих", отметившись лишь четырьмя выходами с первых минут в рамках Премьер-Лиги.

Как стало известно Daily Mail, продление истекающего в конце сезона контракта Джона не входит в планы лидеров Премьер-Лиги. Вместо этого "Челси" готов предложить Терри тренерскую роль в академии.

Однако шансы на то, что ветеран согласится на эту роль, невелики. Терри неоднократно говорил, что не собирается вешать бусы на гвоздь и чувствует в себе силы продолжать играть в футбол еще несколько лет.

Сообщается, что грядущим летом Джон будет открыт к различным вариантом — в том числе к переходу в другой клуб Премьер-Лиги, чего прежде он не мог себе представить.

Среди претендентов на Терри, зарабатывающего 90 тысяч фунтов в неделю на "Стэмфорд Бридж", называются "Борнмут" и "Стоук". Однако середнякам Премьер-Лиги предстоит столкнуться с ожесточенной конкуренцией зарубежных клубов, включая китайский "Гуанчжоу Эвергранд Таобао".


Метки контракты, Терри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.03.2017 14:00

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Последние комментарии:




  1. blueswin 10.03.2017 14:57 # blueswin
    интересно, Сенраб всё еще существует? (последний раз слышал про них в 2014)

    Устати, они играют в "воскресной лиге", очень интересное понятие в Англии, если кто не знает почитайте. Самая старая воскресная лига в Англии - это Эдмонтон. В Лондоне кстати) У них даже свой кубок есть, помимо чемпионата. Но нет ни победителей ни выбывающих (в лиге). В Шотландии тоже есть такое, просто паб лигами именуют)

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  2. chebrec 10.03.2017 14:34 # chebrec
    Терри не хочет вешать бусы на гвоздь.

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  3. chelsea-69 10.03.2017 14:33 # chelsea-69
    Вот как пенсы с легендами поступают, платят какие то жалкие 90

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  4. raimbek1 10.03.2017 14:33 # raimbek1
    Закончит карьеру в каком-нибудь Манчестер Сити

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  5. chebrec 10.03.2017 14:32 # chebrec
    очередная выкинутая легенда пенсов.

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  6. van-der-slav 10.03.2017 14:12 # van-der-slav
    Ждемс комментов типа "вот как пенсы с легендами поступают"

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