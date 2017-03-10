Пайе рассказал, почему ушел из "Вест Хэма"

Плеймейкер "Марселя" Димитри Пайе признался, что покинул "Вест Хэм", поскольку больше не получал удовольствия, представляя команду Славена Билича.

Напомним, что во время зимнего трансферного окна 30-летний француз устроил забастовку, отказавшись играть за "Вест Хэм". Спустя некоторое время "молотобойцы" все-таки отпустили Димитри на родину, куда игрок в первую очередь просился по семейным обстоятельствам.



По словам Пайе, пойти на столько радикальный шаг его вынудила не только разлука с семьей, но и выступления за "Вест Хэм", которые перестали приносить ему удовольствие.



"У меня не было желания играть за команду, располагавшуюся в нижней половине таблицы. Оборонительная система, которую предложил нам тренер, не доставляла мне никакого удовольствия. Я выкладывался по максимуму, но радости от игры уже не получал".



"Затем я вышел на контакт с "Марселем" и, в частности, с главным тренером Руди Гарсией. Я отлично знаком с его философией игры, поэтому быстро принял решение: если бы я подождал полгода, то просто вычеркнул бы эти шесть месяцев из своей карьеры", - цитирует Пайе Goal.