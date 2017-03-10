Туре призывает "Сити" избегать ошибок на пути к трофеям

Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре призвал свою команду остерегаться ошибок в стремлении выиграть трофеи в остатке сезона.

Сыграв вничью со "Стоуком" в минувшую среду (0:0), "горожане" оказались в 10 очках позади лидирующего в Премьер-Лиге "Челси". Очевидно, что титул уже едва ли достижим для команды Хосепа Гвардиолы.



В сложившейся ситуации "Сити" готов сосредоточиться на продвижении в Лиге Чемпионов и Кубке Англии, однако опытный Туре призывает свою команду быть максимально внимательным, ведь это соревнования на вылет.



"Случиться может всякое, и впереди у нас два матча, в которых мы должны обеспечить себе продвижение вперед. Ты просто должен быть полностью сосредоточен, не думая, что уже прошел дальше. Мы должны быть осторожны, потому что наши соперники сыграли меньше матчей, чем мы".



"Начать предстоит с "Мидлсбро" в субботу, и это будет тяжело. Затем нас ждет "Монако", и это будет очень, очень тяжело. Они умны и играют очень хорошо".



"Если честно, два этих матча станут тяжелым испытанием для нас. Мы должны постараться изо всех сил, потому что мы очень хотим завоевать хотя бы один трофей", — цитирует Туре The Telegraph.