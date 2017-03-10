"Эвертон" обсудит с Баркли новый контракт

Главный тренер "Эвертона" Рональд Куман пообещал сделать "все возможное", чтобы склонить полузащитника Росса Баркли к новому контракту.

Как недавно признался агент Мино Райола, нападающий Ромелу Лукаку практически договорился о новой сделке с "ирисками". Теперь мерсисайдский клуб пытается связать будущее другого своего большого игрока в лице Баркли, который заметно улучшил свою игру во второй половине сезона.



"Мы сделаем все возможное, чтобы сохранить Росса и склонить его к новому контракту. Мы запланировали переговоры, но я не думаю, что они уже стартовали".



"Я разговаривал с Россом насчет будущего. Как и любому другому, ему хочется выигрывать трофеи и выступать в Лиге Чемпионов, но у него остается еще целый год по контракту, и мы в "Эвертоне" стремимся сохранить своих лучших игроков. В этом сезоне он стал лучше играть на различных позициях в интересах команды. Он хорошо справляется".



"Я разговаривал об этом с руководством, и нам нравится вселять уверенность и демонстрировать уверенность, награждая игрока новым контрактом".



"Мы способны показать ему, что являемся лучшей платформой для того, чтобы он рос и совершенствовался как игрок, но последнее слово всегда за игроком. С его стороны не было никаких намеков на то, что ему хочется уйти, или он не будет подписывать контракт, он не говорил ничего такого".



"Он знает, что я хочу рассчитывать на него, мы показываем это каждый день. Каждый может видеть: что команда прибавляет, и мы на правильном пути, чтобы стать сильной командой и сократить отставание от больших клубов, как это сделал "Тоттенхэм". Это именно то, что нам хочется", — цитирует Кумана The Telegraph.