Лучшие голы Премьер-Лиги в феврале (ВИДЕО)

Лучшие голы месяца в Премьер-Лиге Предлагаем вашему вниманию подборку самых интересных и зрелищных голов, забитых в матчах английской Премьер-Лиги в феврале.


Метки видео, лучшие голы, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 10.03.2017 10:00

Количество просмотров Просмотров: 2400

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Последние комментарии:




  1. bezon 10.03.2017 12:34 # bezon
    YNWA, blyadi!

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  2. mafia 10.03.2017 12:34 # mafia
    Смотришь на всех этих почб за 105(или сколько там лямв), на сане и стерлингов по 50 за каждого, на стоунсов и шоу и тд
    И понимаешь какой же Роман Аркадьевич гений, купил главную звзду бельгии и будущее мирового футбола всего за 30 лямв, ну просто слов нет
    Я уж молчу про аспиликуету и куртуа по 5 за каждого

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  3. lauda 10.03.2017 12:33 # lauda
    Ипать гаврилюк ветку держит. И это в 159 лет.

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  4. chelsealondon 10.03.2017 12:31 # chelsealondon
    Конечно же на первом Азар с обоссаным Кокленом, Потом Дринквотер, Брэйди....

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  5. mafia 10.03.2017 12:26 # mafia
    6 26 49
    алло блеа

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  6. raimbek1 10.03.2017 12:23 # raimbek1
    Падение Коклена олицетворение игры Арсенала в этом сезоне

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  7. mancunia-planet 10.03.2017 12:11 # mancunia-planet
    интересно, что Кокелен хотел с Азаром сделать, это у него отбор такой?))) ахахааа...
    голы не очень, кроме синяка, в центре получает мяч и пешком идет через весь Арсенал, неприлично легко

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  8. gusto 10.03.2017 12:06 # gusto
    Щас бы быть колбасником и косить под скамера...

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  9. electric 10.03.2017 12:04 # electric
    Какие-то недоголы пошли в этой рубрике. Одна куйня который месяц.

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  10. muaxaxaxa 10.03.2017 12:01 # muaxaxaxa
    Голы Брейди и Дринкуотера оч понравились.
    По голу Азара - тут скорее не Азар супер молодец топовый, а Арсенал сыграл как гoвно.

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  11. orgia 10.03.2017 11:59 # orgia
    выше пенс норм каминг-аутнулся

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  12. iroquez 10.03.2017 11:57 # iroquez
    Почему арсенал такое дерьмище? все никак в домек не возьму

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  13. ian 10.03.2017 11:43 # ian
    Если так посмотреть, самые позорные голы пропустили:
    Арсенал
    Челси
    Ливерпуль

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  14. orgia 10.03.2017 11:34 # orgia
    испанский Фассбендер завершает карьеру.. удачи брат.

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  15. mu-fc 10.03.2017 11:29 # mu-fc
    Брэйди нассал на носатого, у него аж лицо зажмурилось
    по сути все голы скучные, кроме гола Брэйди

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  16. reddevil13 10.03.2017 11:28 # reddevil13
    "Не удивительно, что и сам фермер и встречающие опасались, что, освободившись из изолятора, Салават домой уже не попадет. Поэтому заплакал маленький Самир, когда у него появилась возможность обнять папу"

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  17. stepan-jam-boss 10.03.2017 11:24 # stepan-jam-boss
    Хавбек "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллайни ответил экс-защитнику "Ливерпуля" Джейми Каррагеру на его критику.

    "Если я жесткий и агрессивный, то кто тогда Каррагер? Джейми был бы чемпионом мира по болтовне и сломанным ногам. Если ввести его фамилию в YouTube, то появятся только видео с его грубыми фолами", - цитирует Феллайни Mirror.

    Впрочем, Джейми Каррагер в своем "Твиттере" ответил на данный выпад.

    "Только сломанные ноги игроков "Манчестер Юнайтед", - написал экс-защитник.



    Лiл, типичный скаузер. Ни ума ни остроумия. Окунули мордой в собственное дерьмо так еще и ответил на уровне пятиклассника.
    Ad absurdum

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  18. moneymaker 10.03.2017 11:23 # moneymaker
    Как же эпл посасывать начал с семерки
    Просто душа радуется, как хомяков наебывают на 30% в цене девайса

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  19. sharan 10.03.2017 11:19 # sharan
    азар
    дринквотер

    остальные чот шляпа какая то

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  20. kumis-ispaketov 10.03.2017 11:13 # kumis-ispaketov
    наконец то нормальный плеер

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