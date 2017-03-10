Лучшие голы Премьер-Лиги в феврале (ВИДЕО)
Предлагаем вашему вниманию подборку самых интересных и зрелищных голов, забитых в матчах английской Премьер-Лиги в феврале.
10.03.2017 10:00
Просмотров: 2400
Предлагаем вашему вниманию подборку самых интересных и зрелищных голов, забитых в матчах английской Премьер-Лиги в феврале.
10.03.2017 10:00
Просмотров: 2400
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Последние комментарии:
YNWA, blyadi!
(ответить)
Смотришь на всех этих почб за 105(или сколько там лямв), на сане и стерлингов по 50 за каждого, на стоунсов и шоу и тд
И понимаешь какой же Роман Аркадьевич гений, купил главную звзду бельгии и будущее мирового футбола всего за 30 лямв, ну просто слов нет
Я уж молчу про аспиликуету и куртуа по 5 за каждого
(ответить)
Ипать гаврилюк ветку держит. И это в 159 лет.
(ответить)
Конечно же на первом Азар с обоссаным Кокленом, Потом Дринквотер, Брэйди....
(ответить)
6 26 49
алло блеа
(ответить)
Падение Коклена олицетворение игры Арсенала в этом сезоне
(ответить)
интересно, что Кокелен хотел с Азаром сделать, это у него отбор такой?))) ахахааа...
голы не очень, кроме синяка, в центре получает мяч и пешком идет через весь Арсенал, неприлично легко
(ответить)
Щас бы быть колбасником и косить под скамера...
(ответить)
Какие-то недоголы пошли в этой рубрике. Одна куйня который месяц.
(ответить)
Голы Брейди и Дринкуотера оч понравились.
По голу Азара - тут скорее не Азар супер молодец топовый, а Арсенал сыграл как гoвно.
(ответить)
выше пенс норм каминг-аутнулся
(ответить)
Почему арсенал такое дерьмище? все никак в домек не возьму
(ответить)
Если так посмотреть, самые позорные голы пропустили:
Арсенал
Челси
Ливерпуль
(ответить)
испанский Фассбендер завершает карьеру.. удачи брат.
(ответить)
Брэйди нассал на носатого, у него аж лицо зажмурилось
по сути все голы скучные, кроме гола Брэйди
(ответить)
"Не удивительно, что и сам фермер и встречающие опасались, что, освободившись из изолятора, Салават домой уже не попадет. Поэтому заплакал маленький Самир, когда у него появилась возможность обнять папу"
(ответить)
Хавбек "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллайни ответил экс-защитнику "Ливерпуля" Джейми Каррагеру на его критику.
"Если я жесткий и агрессивный, то кто тогда Каррагер? Джейми был бы чемпионом мира по болтовне и сломанным ногам. Если ввести его фамилию в YouTube, то появятся только видео с его грубыми фолами", - цитирует Феллайни Mirror.
Впрочем, Джейми Каррагер в своем "Твиттере" ответил на данный выпад.
"Только сломанные ноги игроков "Манчестер Юнайтед", - написал экс-защитник.
Лiл, типичный скаузер. Ни ума ни остроумия. Окунули мордой в собственное дерьмо так еще и ответил на уровне пятиклассника.
Ad absurdum
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Как же эпл посасывать начал с семерки
Просто душа радуется, как хомяков наебывают на 30% в цене девайса
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азар
дринквотер
остальные чот шляпа какая то
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наконец то нормальный плеер
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