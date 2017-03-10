Джо Харт не верит в свое возвращение в "Сити"

Голкипер "Торино" Джо Харт признался, что считает свою карьеру в "Манчестер Сити" завершенной, но открыт к возвращению в Премьер-Лигу.

Первый номер сборной Англии так и не получил ни единого шанса на "Этихад" после прихода на тренерский мостик Хосепа Гвардиолы. И хотя контракт Вилли Кабальеро истекает в конце сезона, а Клаудио Браво демонстрирует невыразительную игру, Харт не верит в свое возвращение в "Сити".



"Я бы сказал, что в данный момент мой родительский клуб не нуждается во мне. Я должен быть реалистом. Я люблю этот клуб, и я всегда говорил, что буду там до тех пор, пока они этого хотят".



"Я хочу играть в футбол, и я люблю играть в футбол, поэтому, если я не имею возможности делать это здесь, я собираюсь искать это где-нибудь еще. Возможно, мне придется сделать какое-нибудь другое место своим домом".



"Я открыт к возвращению в Англию. Я люблю Премьер-Лигу и обожаю смотреть матчи Премьер-Лиги, даже несмотря на свой отъезд. Это отличная лига, и в ней играют в великолепный футбол. Я знаю это очень, очень хорошо".



"Однако я бы не сказал, что возвращение в Премьер-Лигу — мое главное желание. Мое главное желание — играть за клуб, который хочет видеть меня своим голкипером", — сообщил Харт BBC.



Тем временем, агент Джонатан Барнетт заявил, что вопрос о будущем Харта пока не обсуждался с "Сити" — это произойдет после окончания сезона.



"Его будущее — это нечто, что мы пока не обсуждали с "Манчестер Сити". Нам предстоит обо многом поговорить с ними, но для Джо будут открыты многие варианты, потому что он один из лучших голкиперов в мире", — рассказал Барнетт Sky Sports.