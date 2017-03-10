Моуриньо доволен ничьей с "Ростовом" и предвкушает матч против "Челси"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что он удовлетворен ничейным результатом матча Лиги Европы против "Ростова", а также пообещал выпустить сильный состав на поединок Кубка Англии против "Челси" в понедельник вечером.

Гол Генриха Мхитаряна позволил "красным дьяволам" добыть ничью в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Моуриньо считает этот результат "позитивным" и уже находится в предвкушении следующего поединка, через трое суток после которого "Юнайтед" ждет ответная встреча с "Ростовом".



"Мы в одном шаге от четвертьфинала. Это нас мотивирует, и болельщики будут подгонять нас на "Олд Траффорд". Надеюсь, мы выйдем в четвертьфинал. Гол на выезде — это всегда позитивно. Конечно, 1:1 — это лучше, чем 0:0, но интрига все еще жива. Интрига жива для "Ростова", у них большой опыт игры в больших матчах и на больших стадионах. Не думаю, что играть против нас — это проблема для них. Они играют в воскресенье, мы же играем в понедельник".



"В понедельник мы не выйдем на поле командой Ники Батта (тренера молодежной команды). "Манчестер Юнайтед" выше этого и вдобавок является победителем турнира. Это не вина "Челси", что матч поставили на понедельник, но нам придется сделать некоторые изменения, ведь мы играем в понедельник, а "Ростов" — в воскресенье. Однако мы не отправимся на "Стэмфорд Бридж" с командой Ники Батта", — цитирует Моуриньо The Guardian.