Венгер пытался приобрести Мбаппе в прошлом году
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер подтвердил, что его клуб пытался приобрести нападающего "Монако" Килиана Мбаппе в прошлом году.
Своей игрой в этом сезоне 18-летний Мбаппе, только в Лиге 1 забивший 13 голов, обратил внимание многих топ-клубов Европы. По слухам, "Монако" надеется выручить за Килиана грядущим летом еще больше, чем в свое время с продажи Антони Мартиаля в "Манчестер Юнайтед".
Одним из первых, кто обнаружил талант Мбаппе, был его соотечественник Венгер. Однако попытка Арсена переманить "нового Тьерри Анри" не увенчалась успехом.
"Он напоминает мне молодого Тьерри Анри. У него тот же умный вид. У них одинаковые качества в том отношении, как они используют свой ум в движении и завершении атак".
"Я обращался насчет него в прошлом году, потому что я искренне верю, что его ждет исключительное будущее. К сожалению, сегодня все эти молодые игроки на очень хорошем виду с самых, самых ранних лет, и все большие клубы хотят их заполучить".
"Надеюсь, тот факт, что сейчас все говорят исключительно о нем одном, не окажет негативного влияния на его будущее", — приводит слова Венгера Daily Mirror.
10.03.2017 07:00
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Последние комментарии:
А калониры ведутся
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Хватит попыток, просто бей! ©
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Иногда кажется что он сам собой разговаривает, размышляет о вещах которые не приносят пользы клубу. Как Анри к сожалению игрока у нас небудет, по одной простой причине-не покупаем толковых и топовых. Этот старпер лучше купит донных Асано, Переса, Шамаха, Саного, Веллингтона Сильву, Рио Миячи и многих других.
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Главное не победа,главное участие. (С) Венгер
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Щто??) Снова Анри??))))
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Лучше бы молчал! Еще 5-лет этот старик будет мозги Е....
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Даже купив его сгноил бы на лавке
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У Венгера FIFA -05,06,.....17 стоит дома, в планшете , телефоне . Он всех покупает ,но не в Арсенал.
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Венгер пытался купить... (вставьте любого футболиста).
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Ахахаха, Венгер стайл))
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