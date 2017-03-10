Венгер пытался приобрести Мбаппе в прошлом году

Килиан Мбаппе Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер подтвердил, что его клуб пытался приобрести нападающего "Монако" Килиана Мбаппе в прошлом году.

Своей игрой в этом сезоне 18-летний Мбаппе, только в Лиге 1 забивший 13 голов, обратил внимание многих топ-клубов Европы. По слухам, "Монако" надеется выручить за Килиана грядущим летом еще больше, чем в свое время с продажи Антони Мартиаля в "Манчестер Юнайтед".

Одним из первых, кто обнаружил талант Мбаппе, был его соотечественник Венгер. Однако попытка Арсена переманить "нового Тьерри Анри" не увенчалась успехом.

"Он напоминает мне молодого Тьерри Анри. У него тот же умный вид. У них одинаковые качества в том отношении, как они используют свой ум в движении и завершении атак".

"Я обращался насчет него в прошлом году, потому что я искренне верю, что его ждет исключительное будущее. К сожалению, сегодня все эти молодые игроки на очень хорошем виду с самых, самых ранних лет, и все большие клубы хотят их заполучить".

"Надеюсь, тот факт, что сейчас все говорят исключительно о нем одном, не окажет негативного влияния на его будущее", — приводит слова Венгера Daily Mirror.


Метки Арсенал, Венгер, Мбаппе, Монако

Автор mihajlo   

Дата 10.03.2017 07:00

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  1. fc-zenit 10.03.2017 09:35 # fc-zenit
    А калониры ведутся

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  2. mcfaden 10.03.2017 09:11 # mcfaden
    Хватит попыток, просто бей! ©

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  3. ars-kaba 10.03.2017 08:56 # ars-kaba
    Иногда кажется что он сам собой разговаривает, размышляет о вещах которые не приносят пользы клубу. Как Анри к сожалению игрока у нас небудет, по одной простой причине-не покупаем толковых и топовых. Этот старпер лучше купит донных Асано, Переса, Шамаха, Саного, Веллингтона Сильву, Рио Миячи и многих других.

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  4. reeker 10.03.2017 08:54 # reeker
    Главное не победа,главное участие. (С) Венгер

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  5. dnb 10.03.2017 08:37 # dnb
    Щто??) Снова Анри??))))

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  6. olzhas123 10.03.2017 08:28 # olzhas123
    Лучше бы молчал! Еще 5-лет этот старик будет мозги Е....

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  7. puhovik-vengera 10.03.2017 08:09 # puhovik-vengera
    Даже купив его сгноил бы на лавке

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  8. ac-dc 10.03.2017 07:50 # ac-dc
    У Венгера FIFA -05,06,.....17 стоит дома, в планшете , телефоне . Он всех покупает ,но не в Арсенал.

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  9. mata-hazard 10.03.2017 07:13 # mata-hazard
    Венгер пытался купить... (вставьте любого футболиста).

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  10. amar 10.03.2017 07:04 # amar
    Ахахаха, Венгер стайл))

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