Венгер пытался приобрести Мбаппе в прошлом году

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер подтвердил, что его клуб пытался приобрести нападающего "Монако" Килиана Мбаппе в прошлом году.

Своей игрой в этом сезоне 18-летний Мбаппе, только в Лиге 1 забивший 13 голов, обратил внимание многих топ-клубов Европы. По слухам, "Монако" надеется выручить за Килиана грядущим летом еще больше, чем в свое время с продажи Антони Мартиаля в "Манчестер Юнайтед".



Одним из первых, кто обнаружил талант Мбаппе, был его соотечественник Венгер. Однако попытка Арсена переманить "нового Тьерри Анри" не увенчалась успехом.



"Он напоминает мне молодого Тьерри Анри. У него тот же умный вид. У них одинаковые качества в том отношении, как они используют свой ум в движении и завершении атак".



"Я обращался насчет него в прошлом году, потому что я искренне верю, что его ждет исключительное будущее. К сожалению, сегодня все эти молодые игроки на очень хорошем виду с самых, самых ранних лет, и все большие клубы хотят их заполучить".



"Надеюсь, тот факт, что сейчас все говорят исключительно о нем одном, не окажет негативного влияния на его будущее", — приводит слова Венгера Daily Mirror.