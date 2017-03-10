"Ливерпуль" и "Эвертон" впервые за 123 года сыграют свои домашние матчи в один уикенд

В эту субботу и воскресенье "Ливерпуль" и "Эвертон" впервые с 1894 года сыграют свои домашние матчи в чемпионате в один уикенд. И это по-настоящему историческое событие.

Как отмечает издание Liverpool Echo, последний раз подобное случалось более века назад — 24 марта 1894 года. Тогда "ириски" принимали "Вест Бромвич" в рамках высшего дивизиона, а "красные", едва оформив чемпионство во Втором Дивизионе, встречались с "Гримсби Таун".



Что интересно, тут уикенд был отмечен открытием новой трибуны на "Гудисон Парк". Попадание домашних матчей обеих мерсисайдских команд на один уикенд на сей раз тоже связано с реконструкцией стадиона — правда, уже "Энфилда".



Напомним, "Ливерпулю" не удалось ввести в эксплуатацию обновленную Главную трибуну к старту этого сезона, поэтому по просьбе "красных" Премьер-Лига позволила им сыграть свой матч против "Бернли" в августе на "Терф Мур", хотя по расписанию он должен был состояться на "Энфилде".



Таким образом, домашний и гостевой матчи "Ливерпуля" против "Бернли" попросту были поменяны местами. Благодаря этому обстоятельству "бордовые" выйдут на поле "Энфилда" в субботу, а спустя сутки в гости к "Эвертону" пожалует "Халл".