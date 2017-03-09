"Юнайтед" сыграл вничью в гостях у "Ростова"
"Манчестер Юнайтед" был вынужден довольствоваться ничейным результатом в первом матче 1/8 финала Лиги Европы в гостях у "Ростова" — 1:1.
Как и ожидалось, тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо снарядил на ворота Серхио Ромеро. Также вернулись в команду Дейли Бинд, Андер Эррера, Маруан Феллайни, Эшли Янг и Генрих Мхитарян, а Крис Смоллинг примерил капитанскую повязку.
На протяжении первого тайма гости владели подавляющим игровым преимуществом, однако кочки и проплешины "Олимп-2" мешали "Юнайтед" демонстрировать футбол высокого качества при розыгрыше мяча низом.
За 45 минут подопечным Моуриньо удалось лишь раз пробить в створ ворот "Ростова", но этого оказалось достаточно, чтобы открыть счет. На 35-й минуте Феллайни технично принял мяч грудью, сделал передачу Златану Ибрагимовичу, а тот практически от лицевой линии покатил во вратарскую. Подключившийся Мхитарян уже не мог промахнуться — 0:1.
А вот второй тайм начался для "дьяволов" неудачно. Александр Бухаров оторвался от двух защитников "Юнайтед", грудью принял в штрафной площади передачу из глубины поля и, не опуская мяч на землю, поразил ворота — 1:1.
Ответный гол преобразил хозяев, и им удалось выравнять игру. При этом вся борьба шла в центре поля, без ворот. Однако забить больше никому не удалось. Команды согласились на ничью и на то, чтобы продолжить выяснять отношения уже в Манчестере.
Учитывая все сложности, связанные с подобным выездом, "Юнайтед" может быть если не рад, то удовлетворен результатом. Гол, забитый "дьяволами" на чужом поле, способен стать важным фактором в ответной встрече. Кроме того, обошлось без травм.
"Ростов" (Россия) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 1:1 (0:1)
Голы: Бухаров 53 — Мхитарян 35.
"Ростов": Медведев, Кудряшов, Мевля, Навас, Гранат (Терентьев 18), Калачев, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Полоз, Бухаров (Азмун 74).
"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Джонс, Смоллинг, Рохо, Блинд (Валенсия 90), Погба, Эррера (Кэррик 90), Феллайни, Мхитарян (Мартиаль 67), Янг, Ибрагимович.
Предупреждения: Гацкан, Нобоа, Бухаров, Калачев — Мхитарян, Эррера.
09.03.2017 22:55
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Последние комментарии:
6найтед наконец-то нашел свой турнир.
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после матча с «Ростовом» (1:1) в 1/8 финала Лиги Европы обнялся с полузащитником ростовского клуба Тимофеем Калачевым.
По ходу игры у Моуринью с Калачевым случился небольшой конфликт, в ходе которого белорус получил желтую карточку, из-за чего пропустит ответную игру.
«Я хотел, чтобы ты получил желтую карточку, приятель», – улыбаясь, сказал Моуринью Калачеву.
лучший!
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Нормально )
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пижонский муму едва ноги унёс во втором тайме. Маур молодца, наш человек в Манчестере.
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очередной матч в коллекцию бекиича, но на траффорде шансов минимум. играть-то просто некому после перебора жёлтых у ростовчан.
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и хорошо что пропустил?
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Glinomessy !!!
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Манчестер Юнайтед разорвёт теперь Челси , как тузик грелку
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Калачев монстр. Молодца земеля.
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Калачев ответную встречу пропустит?
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а сейчас Краснодар будет ебать испанцев
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Смотрел на эти мучения и даже стыдно стало. Дикий пистец просто в исполнении МЮ, дичайший просто. Какое бы ни было поле, оно было не настолько ужасным, чтоб всю игру свести к банальным выносам со своей половины на чужую. Никто ни принять мяч не может, ни даже банально подержать его.
60% точных передач, ниже даже, чем у Ростова. Никакой даже попытки сыграть в осмысленный пас. Позор, который ничем оправдывать нельзя, ни полем, ни составом, ничем другим. Есть планка, ниже которой статусному клубу, подобно МЮ, нельзя опускаться, даже когда приходится играть против неудобных и местами противных (в хорошем смысле) команд. Похоже, планки подобной нет в голове у Маура.
Хочется поскорее забыть эту полуторачасовую вату.
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всё ясно Посмотрим что на уолт трафоре будет
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Эррера умница, остальные молодцы. Худший в этом матче - Черданцев.
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Ростов грамотно отыграл. То, что Ростов это плохой жребий, не пустые слова от Маура. Он прекрасно понимал, что это за команда и кто у них тренер. И вообще не пойму тех, кто сокрушается по поводу не зрелищного матча. Неужели от команд Бердыева и Маура на выезде кто-то ожидал искромётного футбола? На ОТ конечно манки должны выиграть.
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Повезло мю выстоить против Ростова.
Повезло мю что Гено тащит весь этот сброд.
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Вот это уровень,состав на хренмиллионстерлингов играет как середняк РФПЛ. Щас бы в 8 защитников против Российской команды играть.
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Игра дермецо
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че-то радости вообще ноль, пускай и играли на огороде, и сам думал что максимум ничейка светит
во 2 тайме реально как будто РФПЛ было
главное гостевой гол, без травм и карточек
и Калачеву респект, мужик белорусский Канте - везде)
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игры в пас вообще не было у МЮ, забросы и закидушки всю игру, ну а защита как всегда на высоте
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