"Юнайтед" сыграл вничью в гостях у "Ростова"

"Манчестер Юнайтед" был вынужден довольствоваться ничейным результатом в первом матче 1/8 финала Лиги Европы в гостях у "Ростова" — 1:1.

Как и ожидалось, тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо снарядил на ворота Серхио Ромеро. Также вернулись в команду Дейли Бинд, Андер Эррера, Маруан Феллайни, Эшли Янг и Генрих Мхитарян, а Крис Смоллинг примерил капитанскую повязку.



На протяжении первого тайма гости владели подавляющим игровым преимуществом, однако кочки и проплешины "Олимп-2" мешали "Юнайтед" демонстрировать футбол высокого качества при розыгрыше мяча низом.



За 45 минут подопечным Моуриньо удалось лишь раз пробить в створ ворот "Ростова", но этого оказалось достаточно, чтобы открыть счет. На 35-й минуте Феллайни технично принял мяч грудью, сделал передачу Златану Ибрагимовичу, а тот практически от лицевой линии покатил во вратарскую. Подключившийся Мхитарян уже не мог промахнуться — 0:1.



А вот второй тайм начался для "дьяволов" неудачно. Александр Бухаров оторвался от двух защитников "Юнайтед", грудью принял в штрафной площади передачу из глубины поля и, не опуская мяч на землю, поразил ворота — 1:1.



Ответный гол преобразил хозяев, и им удалось выравнять игру. При этом вся борьба шла в центре поля, без ворот. Однако забить больше никому не удалось. Команды согласились на ничью и на то, чтобы продолжить выяснять отношения уже в Манчестере.



Учитывая все сложности, связанные с подобным выездом, "Юнайтед" может быть если не рад, то удовлетворен результатом. Гол, забитый "дьяволами" на чужом поле, способен стать важным фактором в ответной встрече. Кроме того, обошлось без травм.



"Ростов" (Россия) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 1:1 (0:1)



Голы: Бухаров 53 — Мхитарян 35.



"Ростов": Медведев, Кудряшов, Мевля, Навас, Гранат (Терентьев 18), Калачев, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Полоз, Бухаров (Азмун 74).



"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Джонс, Смоллинг, Рохо, Блинд (Валенсия 90), Погба, Эррера (Кэррик 90), Феллайни, Мхитарян (Мартиаль 67), Янг, Ибрагимович.



Предупреждения: Гацкан, Нобоа, Бухаров, Калачев — Мхитарян, Эррера.