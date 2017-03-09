"Юнайтед" сыграл вничью в гостях у "Ростова"

Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" был вынужден довольствоваться ничейным результатом в первом матче 1/8 финала Лиги Европы в гостях у "Ростова" — 1:1.

Как и ожидалось, тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо снарядил на ворота Серхио Ромеро. Также вернулись в команду Дейли Бинд, Андер Эррера, Маруан Феллайни, Эшли Янг и Генрих Мхитарян, а Крис Смоллинг примерил капитанскую повязку.

На протяжении первого тайма гости владели подавляющим игровым преимуществом, однако кочки и проплешины "Олимп-2" мешали "Юнайтед" демонстрировать футбол высокого качества при розыгрыше мяча низом.

За 45 минут подопечным Моуриньо удалось лишь раз пробить в створ ворот "Ростова", но этого оказалось достаточно, чтобы открыть счет. На 35-й минуте Феллайни технично принял мяч грудью, сделал передачу Златану Ибрагимовичу, а тот практически от лицевой линии покатил во вратарскую. Подключившийся Мхитарян уже не мог промахнуться — 0:1.

А вот второй тайм начался для "дьяволов" неудачно. Александр Бухаров оторвался от двух защитников "Юнайтед", грудью принял в штрафной площади передачу из глубины поля и, не опуская мяч на землю, поразил ворота — 1:1.

Ответный гол преобразил хозяев, и им удалось выравнять игру. При этом вся борьба шла в центре поля, без ворот. Однако забить больше никому не удалось. Команды согласились на ничью и на то, чтобы продолжить выяснять отношения уже в Манчестере.

Учитывая все сложности, связанные с подобным выездом, "Юнайтед" может быть если не рад, то удовлетворен результатом. Гол, забитый "дьяволами" на чужом поле, способен стать важным фактором в ответной встрече. Кроме того, обошлось без травм.

"Ростов" (Россия) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 1:1 (0:1)

Голы: Бухаров 53 — Мхитарян 35.

"Ростов": Медведев, Кудряшов, Мевля, Навас, Гранат (Терентьев 18), Калачев, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Полоз, Бухаров (Азмун 74).

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Джонс, Смоллинг, Рохо, Блинд (Валенсия 90), Погба, Эррера (Кэррик 90), Феллайни, Мхитарян (Мартиаль 67), Янг, Ибрагимович.

Предупреждения: Гацкан, Нобоа, Бухаров, Калачев — Мхитарян, Эррера.


Метки Лига Европы, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Ростов

Автор mihajlo   

Дата 09.03.2017 22:55

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Последние комментарии:




  1. orgia 09.03.2017 23:32 # orgia
    6найтед наконец-то нашел свой турнир.

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  2. maxvel 09.03.2017 23:31 # maxvel
    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после матча с «Ростовом» (1:1) в 1/8 финала Лиги Европы обнялся с полузащитником ростовского клуба Тимофеем Калачевым.

    По ходу игры у Моуринью с Калачевым случился небольшой конфликт, в ходе которого белорус получил желтую карточку, из-за чего пропустит ответную игру.

    «Я хотел, чтобы ты получил желтую карточку, приятель», – улыбаясь, сказал Моуринью Калачеву.

    лучший!

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  3. arkan 09.03.2017 23:20 # arkan
    Нормально )

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  4. aifil 09.03.2017 23:15 # aifil
    пижонский муму едва ноги унёс во втором тайме. Маур молодца, наш человек в Манчестере.

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  5. budun 09.03.2017 23:14 # budun
    очередной матч в коллекцию бекиича, но на траффорде шансов минимум. играть-то просто некому после перебора жёлтых у ростовчан.

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  6. maxvel 09.03.2017 23:11 # maxvel
    и хорошо что пропустил?

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  7. bezon 09.03.2017 23:10 # bezon
    Glinomessy !!!

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  8. mancunia-planet 09.03.2017 23:08 # mancunia-planet
    Манчестер Юнайтед разорвёт теперь Челси , как тузик грелку

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  9. chelsea-ferrari 09.03.2017 23:07 # chelsea-ferrari
    Калачев монстр. Молодца земеля.

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  10. fc-zenit 09.03.2017 23:07 # fc-zenit
    Калачев ответную встречу пропустит?

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  11. gufi 09.03.2017 23:04 # gufi
    а сейчас Краснодар будет ебать испанцев

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  12. dayver 09.03.2017 23:04 # dayver
    Смотрел на эти мучения и даже стыдно стало. Дикий пистец просто в исполнении МЮ, дичайший просто. Какое бы ни было поле, оно было не настолько ужасным, чтоб всю игру свести к банальным выносам со своей половины на чужую. Никто ни принять мяч не может, ни даже банально подержать его.

    60% точных передач, ниже даже, чем у Ростова. Никакой даже попытки сыграть в осмысленный пас. Позор, который ничем оправдывать нельзя, ни полем, ни составом, ничем другим. Есть планка, ниже которой статусному клубу, подобно МЮ, нельзя опускаться, даже когда приходится играть против неудобных и местами противных (в хорошем смысле) команд. Похоже, планки подобной нет в голове у Маура.
    Хочется поскорее забыть эту полуторачасовую вату.

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  13. dfp2112 09.03.2017 23:03 # dfp2112
    всё ясно Посмотрим что на уолт трафоре будет

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  14. ian 09.03.2017 23:03 # ian
    Эррера умница, остальные молодцы. Худший в этом матче - Черданцев.

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  15. sausage 09.03.2017 23:03 # sausage
    Ростов грамотно отыграл. То, что Ростов это плохой жребий, не пустые слова от Маура. Он прекрасно понимал, что это за команда и кто у них тренер. И вообще не пойму тех, кто сокрушается по поводу не зрелищного матча. Неужели от команд Бердыева и Маура на выезде кто-то ожидал искромётного футбола? На ОТ конечно манки должны выиграть.

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  16. gerrard08 09.03.2017 23:02 # gerrard08
    Повезло мю выстоить против Ростова.
    Повезло мю что Гено тащит весь этот сброд.

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  17. bluehonorcfc9 09.03.2017 23:02 # bluehonorcfc9
    Вот это уровень,состав на хренмиллионстерлингов играет как середняк РФПЛ. Щас бы в 8 защитников против Российской команды играть.

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  18. vandersexxx 09.03.2017 23:01 # vandersexxx
    Игра дермецо

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  19. red-devil-4ever 09.03.2017 23:01 # red-devil-4ever
    че-то радости вообще ноль, пускай и играли на огороде, и сам думал что максимум ничейка светит
    во 2 тайме реально как будто РФПЛ было
    главное гостевой гол, без травм и карточек
    и Калачеву респект, мужик белорусский Канте - везде)

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  20. jaguar 09.03.2017 23:01 # jaguar
    игры в пас вообще не было у МЮ, забросы и закидушки всю игру, ну а защита как всегда на высоте

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