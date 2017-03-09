Мэр Ливерпуля обещает, что "Эвертон" скоро объявит о новом стадионе

Мэр Ливерпуля Джо Андерсон пообещал болельщикам "Эвертона", что новость о строительстве нового стадиона для клуба не заставит себя ждать.

Ранее в этом сезоне делегация, состоящая из городских властей и руководства "ирисок", несколько недель колесила по Ливерпулю, изучая потенциальные места для строительства новой арены.



Забраковав ряд мест, "Эвертон" остановился на районе Брамли Мур Док. Андерсон, обладатель сезонного абонемента "ирисок", надеется, что в скором времени клуб сможет объявить о своих грандиозных планах.



"Фарад Мошири (владелец "Эвертона") находится здесь только год, и очевидно, что у него есть свое видение того, что должно произойти. Я спокоен за будущее клуба и за проект нового стадиона, и скоро будет сделано объявление, которое болельщики хотят услышать".



"Разница между настоящим и прошлым в том, что участвующие в процессе люди сделали выводы из ошибок своих предшественников, и теперь мы должны во всем убедиться и все согласовать, прежде чем объявим о планах на будущее".



"Необходимость этого никак не сказывается на моей уверенности в том, что мы на правильном пути и работаем в духе истинного сотрудничества. Я абсолютно уверен, что у клуба появится новый стадион, и объявления насчет этого ждать осталось недолго", — цитирует Андерсона Liverpool Echo.



Добавим, что "Гудисон Парк" является домом для "Эвертона" с 1892 года. Сейчас этот стадион вмещает 40.2 тысячи зрителей.