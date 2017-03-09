Жена Бонуччи подтвердила переговоры с "Сити"
Жена защитника "Ювентуса" Леонардо Бонуччи рассказала, что прошлым летом ее супруг на протяжении целого дня обсуждал свой переход в "Манчестер Сити".
Опытного игрока сборной Италии сватали на "Этихад" еще прошлым летом, и, как оказывается теперь, это были не просто слухи. Леонардо действительно контактировал с "горожанами".
"Манчестер Сити"? Действительно, мы обсуждали это между собой. Вопрос о том, соглашаться или не соглашаться, решался целый день", — поведала Мартина Маккарти Tuttosport.
Добавим, что по ходу этого сезона у 29-летнего Бонуччи возникли серьезные разногласия со своим тренером по "Ювентусу" Массимилиано Аллегри. Вполне может быть, что "Сити" не оставит это без внимания и возобновит интерес к Леонардо по окончании сезона.
09.03.2017 21:00
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норм фото
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Хороша жена, я бы вдул!
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