Жена Бонуччи подтвердила переговоры с "Сити"

Жена защитника "Ювентуса" Леонардо Бонуччи рассказала, что прошлым летом ее супруг на протяжении целого дня обсуждал свой переход в "Манчестер Сити".

Опытного игрока сборной Италии сватали на "Этихад" еще прошлым летом, и, как оказывается теперь, это были не просто слухи. Леонардо действительно контактировал с "горожанами".



"Манчестер Сити"? Действительно, мы обсуждали это между собой. Вопрос о том, соглашаться или не соглашаться, решался целый день", — поведала Мартина Маккарти Tuttosport.



Добавим, что по ходу этого сезона у 29-летнего Бонуччи возникли серьезные разногласия со своим тренером по "Ювентусу" Массимилиано Аллегри. Вполне может быть, что "Сити" не оставит это без внимания и возобновит интерес к Леонардо по окончании сезона.