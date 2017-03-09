Бен Дэвис заключил новый контракт с "Тоттенхэмом"
Левый защитник Бен Дэвис стал очередным игроком, связавшим свое будущее с "Тоттенхэмом" долгосрочными отношениями.
В 2014 году Дэвис перебрался на "Уайт Харт Лэйн" из "Суонси" по сделке стоимостью 10 миллионов фунтов. С тех пор 23-летний игрок игрок сборной Уэльса провел 78 матчей за "шпор", забив один гол.
И хотя Дэвис вряд ли может считаться игроком стартового состава, в последние недели ему удалось продемонстрировать свою важность для команды, с успехом подменяя травмированного Данни Роуза.
Награда за продемонстрированный прогресс не заставила себя ждать — Бен, чей предыдущий контракт истекал через два года, получил возможность продлить сотрудничество с "Тоттенхэмом" до июня 2021.
"Великолепно быть частью этого клуба в данный момент, учитывая то, как мы работаем на тренировках и играем матчи. Думаю, мы будем становиться только лучше".
"Если бы мне рассказали об этом до старта моей карьеры, я бы, наверное, был шокирован и не поверил. Однако я уже говорил это прежде: с момента прихода босса в клуб наша сила постоянно растет, и я думаю, мы, как команда, показываем это на поле", — сообщил Дэвис.
09.03.2017 20:05
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Последние комментарии:
Хватит обниматься...такие в Арсенале...
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вот это классная новость. Парень здорово играет, но при здоровом Роузе ему основа точно не светит, а он и доволен
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сфоткаться с картонкой Маурисио все хотят)
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Сук, пакетиньо, прекрати)))
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