Бен Дэвис заключил новый контракт с "Тоттенхэмом"

Левый защитник Бен Дэвис стал очередным игроком, связавшим свое будущее с "Тоттенхэмом" долгосрочными отношениями.

В 2014 году Дэвис перебрался на "Уайт Харт Лэйн" из "Суонси" по сделке стоимостью 10 миллионов фунтов. С тех пор 23-летний игрок игрок сборной Уэльса провел 78 матчей за "шпор", забив один гол.



И хотя Дэвис вряд ли может считаться игроком стартового состава, в последние недели ему удалось продемонстрировать свою важность для команды, с успехом подменяя травмированного Данни Роуза.



Награда за продемонстрированный прогресс не заставила себя ждать — Бен, чей предыдущий контракт истекал через два года, получил возможность продлить сотрудничество с "Тоттенхэмом" до июня 2021.



"Великолепно быть частью этого клуба в данный момент, учитывая то, как мы работаем на тренировках и играем матчи. Думаю, мы будем становиться только лучше".



"Если бы мне рассказали об этом до старта моей карьеры, я бы, наверное, был шокирован и не поверил. Однако я уже говорил это прежде: с момента прихода босса в клуб наша сила постоянно растет, и я думаю, мы, как команда, показываем это на поле", — сообщил Дэвис.