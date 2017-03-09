Бен Дэвис заключил новый контракт с "Тоттенхэмом"

Бен Дэвис Левый защитник Бен Дэвис стал очередным игроком, связавшим свое будущее с "Тоттенхэмом" долгосрочными отношениями.

В 2014 году Дэвис перебрался на "Уайт Харт Лэйн" из "Суонси" по сделке стоимостью 10 миллионов фунтов. С тех пор 23-летний игрок игрок сборной Уэльса провел 78 матчей за "шпор", забив один гол.

И хотя Дэвис вряд ли может считаться игроком стартового состава, в последние недели ему удалось продемонстрировать свою важность для команды, с успехом подменяя травмированного Данни Роуза.

Награда за продемонстрированный прогресс не заставила себя ждать — Бен, чей предыдущий контракт истекал через два года, получил возможность продлить сотрудничество с "Тоттенхэмом" до июня 2021.

"Великолепно быть частью этого клуба в данный момент, учитывая то, как мы работаем на тренировках и играем матчи. Думаю, мы будем становиться только лучше".

"Если бы мне рассказали об этом до старта моей карьеры, я бы, наверное, был шокирован и не поверил. Однако я уже говорил это прежде: с момента прихода босса в клуб наша сила постоянно растет, и я думаю, мы, как команда, показываем это на поле", — сообщил Дэвис.


Метки Дэвис, контракты, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 09.03.2017 20:05

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  1. chelsealondon 09.03.2017 20:29 # chelsealondon
    Хватит обниматься...такие в Арсенале...

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  2. grafters 09.03.2017 20:23 # grafters
    вот это классная новость. Парень здорово играет, но при здоровом Роузе ему основа точно не светит, а он и доволен

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  3. red-devil-4ever 09.03.2017 20:16 # red-devil-4ever
    сфоткаться с картонкой Маурисио все хотят)

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  4. fabregasss 09.03.2017 20:11 # fabregasss
    Сук, пакетиньо, прекрати)))

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