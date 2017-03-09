Азар не помышляет о переходе в "Реал"

Эден Азар Вингер "Челси" Эден Азар не собирается уходить в мадридский "Реал" даже в случае победы в Премьер-Лиге.

На старте сезона 26-летний бельгиец предупредил, что покинет "Стэмфорд Бридж", только подарив поклонникам "синих" чемпионский титул Премьер-Лиги. Несмотря на близость трофея, менять обстановку Эден по-прежнему не желает.

Как сообщает Evening Standard, Азар полностью привержен лондонскому клубу, с которым его связывает трехлетний контракт. Даже перспективы совместного сотрудничества с Зинедином Зиданом – кумиром детства – не соблазнят Эдена на переход в "Реал".

По информации источника, грядущим летом "сливочные" могут сделать внушительное предложение по Азару, однако сам игрок уже сейчас готов ответить на него отказом. Эден находится в отличных отношениях с главным тренером Челси Антонио Конте и хочет продолжить развитие под его руководством.



Метки Азар, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 09.03.2017 19:20

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Последние комментарии:




  1. golokante 09.03.2017 20:29 # golokante
    Азар один из пяти лучших и один из трех самых дорогих игроков мира. Хоть усритесь, но это так и он игрок Челси. А чтобы окончательно угомониться, то советую посмотреть на таблицу АПЛ. Она уже напоминает не таблицу АПЛ, а скорее таблицу чемпионата Бельгии, настолько уже неприличный отрыв. Если Челси "дно" как вы любите выражаться, то кто тогда Ливерпуль, Сити, Мю, Тоттэнхем кто вы?

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  2. boavista 09.03.2017 20:01 # boavista
    Правильно сделает.

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  3. vals1702 09.03.2017 19:52 # vals1702
    для начала Перес должен продать ББС - потом все возможно.

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  4. blackdreamer 09.03.2017 19:41 # blackdreamer
    это как ковтинья в барселоне
    только азар туда 3 сезона переходит
    кому нахуй это дно нужно

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  5. cap26 09.03.2017 19:36 # cap26
    Местные планктоны гоготали) типа "а для кого вы сами Азара растите?" В ответ на глумление местных "аристократов" когда они калбасе и прочему скамью тыкали их мордой в дерьмо их продажами маскерано суаресов и аналду в более престижные и именитые клубы) так сказать "на повышение" без рофлов) и в Англии только Челси сам "покидает" игроков. Нашли с кем сравнивать

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  6. sausage 09.03.2017 19:33 # sausage
    Когда же ему дадут ЗМ? Уже не терпится. Надо быстрей - 26 уже, а то в следующем сезоне опять днить будет, как в прошлом.

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  7. ask 09.03.2017 19:29 # ask
    Класс! Из Челси по своей воле никто никогда не уходит. Челси это не помойка как Арсеноль с колбасой или скамом пригородным.

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  8. slash-lfc 09.03.2017 19:24 # slash-lfc
    А кто его туда позовёт.

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