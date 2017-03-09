Азар не помышляет о переходе в "Реал"
Вингер "Челси" Эден Азар не собирается уходить в мадридский "Реал" даже в случае победы в Премьер-Лиге.
На старте сезона 26-летний бельгиец предупредил, что покинет "Стэмфорд Бридж", только подарив поклонникам "синих" чемпионский титул Премьер-Лиги. Несмотря на близость трофея, менять обстановку Эден по-прежнему не желает.
Как сообщает Evening Standard, Азар полностью привержен лондонскому клубу, с которым его связывает трехлетний контракт. Даже перспективы совместного сотрудничества с Зинедином Зиданом – кумиром детства – не соблазнят Эдена на переход в "Реал".
По информации источника, грядущим летом "сливочные" могут сделать внушительное предложение по Азару, однако сам игрок уже сейчас готов ответить на него отказом. Эден находится в отличных отношениях с главным тренером Челси Антонио Конте и хочет продолжить развитие под его руководством.
09.03.2017 19:20
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Последние комментарии:
Азар один из пяти лучших и один из трех самых дорогих игроков мира. Хоть усритесь, но это так и он игрок Челси. А чтобы окончательно угомониться, то советую посмотреть на таблицу АПЛ. Она уже напоминает не таблицу АПЛ, а скорее таблицу чемпионата Бельгии, настолько уже неприличный отрыв. Если Челси "дно" как вы любите выражаться, то кто тогда Ливерпуль, Сити, Мю, Тоттэнхем кто вы?
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Правильно сделает.
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для начала Перес должен продать ББС - потом все возможно.
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это как ковтинья в барселоне
только азар туда 3 сезона переходит
кому нахуй это дно нужно
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Местные планктоны гоготали) типа "а для кого вы сами Азара растите?" В ответ на глумление местных "аристократов" когда они калбасе и прочему скамью тыкали их мордой в дерьмо их продажами маскерано суаресов и аналду в более престижные и именитые клубы) так сказать "на повышение" без рофлов) и в Англии только Челси сам "покидает" игроков. Нашли с кем сравнивать
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Когда же ему дадут ЗМ? Уже не терпится. Надо быстрей - 26 уже, а то в следующем сезоне опять днить будет, как в прошлом.
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Класс! Из Челси по своей воле никто никогда не уходит. Челси это не помойка как Арсеноль с колбасой или скамом пригородным.
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А кто его туда позовёт.
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