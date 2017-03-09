Азар не помышляет о переходе в "Реал"

Вингер "Челси" Эден Азар не собирается уходить в мадридский "Реал" даже в случае победы в Премьер-Лиге.

На старте сезона 26-летний бельгиец предупредил, что покинет "Стэмфорд Бридж", только подарив поклонникам "синих" чемпионский титул Премьер-Лиги. Несмотря на близость трофея, менять обстановку Эден по-прежнему не желает.



Как сообщает Evening Standard, Азар полностью привержен лондонскому клубу, с которым его связывает трехлетний контракт. Даже перспективы совместного сотрудничества с Зинедином Зиданом – кумиром детства – не соблазнят Эдена на переход в "Реал".



По информации источника, грядущим летом "сливочные" могут сделать внушительное предложение по Азару, однако сам игрок уже сейчас готов ответить на него отказом. Эден находится в отличных отношениях с главным тренером Челси Антонио Конте и хочет продолжить развитие под его руководством.