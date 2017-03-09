"Борнмут" оштрафован на 35 тысяч фунтов

FA оштрафовала "Борнмут" на 35 тысяч фунтов за нарушение антидопинговых правил.

В прошлом месяце в адрес "вишенок" были выдвинуты обвинения касательно нарушения антидопингового регламента — все клубы обязаны сохранять актуальной информацию о текущем местоположении своих игроков, дабы те в любой момент времени могли быть привлечены к прохождению допинг-теста.



"Борнмут" немедленно признал свою вину, и вот сегодня Ассоциация вынесла свое решение, оштрафовав клуб с "Виталити Стэдиум" на 35 тыс. фунтов — точно такую же сумму, которою в феврале за аналогичное нарушение выплатил "Манчестер Сити".