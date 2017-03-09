"Арсенал": "Решение о будущем Венгера будет принято совместно"

На фоне усилившихся спекуляций "Арсенал" сделал официальное заявление, пообещав, что любое решение относительно будущего главного тренера Арсена Венгера будет принято "совместно" с самим Арсеном.

По слухам, у Венгера уже давно есть на руках новый контракт на два года, однако критика последних недель пока не дает 67-летнему французу возможности продлить сотрудничество с клубом. В последних интервью Арсен говорит, что предпочитает дождаться окончания сезона.



После позорного выбывания из Лиги Чемпионов от "Баварии" с 10 пропущенными в двух матчах голами Венгер оказался под небывалым прежде давлением, и "Арсеналу" пришлось официально признать оппозиционные настроения в лагере фанатов.



"Мы полностью осведомлены насчет внимания, которое в данный момент обращено к клубу, и понимаем существующие дебаты. Мы с уважением относимся к праву фанатов иметь различные собственные мнения, но мы всегда управляли клубом в его лучших интересах".



"Контракт Арсена рассчитан до конца сезона. Любые решения будут приниматься нами совместно и оглашаться в правильное время и правильным образом", — гласит заявление президента клуба сэра Чипса Кесвика.