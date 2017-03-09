Венгер объясняет "камбэк" "Барселоны" в Лиге Чемпионов благосклонным судейством

Арсен Венгер Наставник "Арсенала" Арсен Венгер объяснил вчерашний "камбэк" "Барселоны" в Лиге Чемпионов против ПСЖ благосклонным судейством — как раз тем, чего не хватило "канонирам" против "Баварии".

Напомним, после повторного унижения от "Барселоны" со счетом 1:5 Венгер назвал виновником вылета своей команды из Лиги Чемпионов греческого рефери. Арсен верил, что "Арсенал" сможет пробиться в четвертьфинал, однако ряд судейских ошибок перечеркнул все его надежды.

В то же время накануне вечером в другом противостоянии на стадии 1/8 финала "Барселона" устроила невероятный "камбэк", после поражения 4:0 на выезде одержав победу дома со счетом 6:1. В этом результате Венгер тоже видит влияние судейства.

"Вчерашний вечер продемонстрировал важность двух ключевых факторов — рефери и больших игроков. Мы убедились, что ты можешь быть наказан очень быстро. Игра очень быстро может пойти в ту или иную сторону".

"За последние семь лет мы шесть раз играли против "Барселоны" или "Баварии". За последние девять лет мы лишь однажды становились худшей английской командой в Лиге Чемпионов", — цитирует Венгера Daily Mirror.


Метки Арсенал, Бавария, Барселона, Венгер, Лига Чемпионов

Автор mihajlo   

Дата 09.03.2017 17:00

Количество просмотров Просмотров: 686

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Последние комментарии:




  1. mrork 09.03.2017 17:20 # mrork
    Арсеналу не хватило мотивации, умения, тактики, игроков стабильных и кучи всего еще, а никого нахер не судейства, хоть бы раз сказал, да мы налажали, я куплю нормальных игроков, продлю контракты лидерам, а ведь нифига. Ну вот результат.

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  2. vladvlad123 09.03.2017 17:18 # vladvlad123
    Сене не позавидуешь. Ещё и Барса показала как делать камбэки - типа невозможное возможно, но не для Арсенала.

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  3. ganinilyha 09.03.2017 17:11 # ganinilyha
    Эвребё навоспитал

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  4. udaff 09.03.2017 17:07 # udaff
    Мда...

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  5. slash-lfc 09.03.2017 17:05 # slash-lfc
    Сеня))

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