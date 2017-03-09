Гвардиолу не устраивает игра "Сити" на "Этихад"
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что его не устраивают результаты "горожан" на своем поле, но объяснения осечкам он дать не может.
Накануне вечером подопечные Гвардиолы упустили шанс приблизиться к лидирующему "Челси", сыграв вничью 0:0 со "Стоком". В общей сложности "горожане" потеряли уже 13 очков на "Этихад" – это худший показатель среди команд, входящих в топ-5 Премьер-Лиги.
Гвардиола не может объяснить контраст в результатах "Сити" дома и на выезде, но понимает: чтобы претендовать на чемпионский титул, "горожанам" нужно прибавить в игре на своем поле.
"Мы показываем более стабильные результаты на выезде, чем дома. Возможно, в следующем сезоне все будет наоборот, это нельзя контролировать. Да, мы вновь потеряли очки (на "Этихад"), но теперь должны проанализировать ошибки и смириться с этим".
"Я помню, что "Саутгемптон" оказал нам большое сопротивление, но в других матчах – в том числе против "Стоука" – мы были намного сильнее соперника", - приводит слова Гвардиолы ESPN.
09.03.2017 16:00
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Во времена когда Суарес кусался он честно обьяснил что неумеет проигрывать и готов на всё ради победы...Судья не помнит этого???С 4-0 отыграться...Они все понимали что только падая и прося ...А судья красава то жк то пеналь ...И такая искренняя радость болел... Может пора подумать???
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Интересно болеет кто-нибудь за Барселону..????Падающий Суарес???А МЕсси сбородой???Подарки от судьи на 8марта???Как вам???Цирк...
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Хапнул лысый горя в Англии-матушке)
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физрук е6аный
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Смена тренера может помочь.
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