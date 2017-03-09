Протесты фанатов повлияют на решение Венгера
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер признал, что недовольство болельщиков может сыграть определенную роль в его решении, продлевать контракт с "канонирами" или нет.
Унизительное поражение от "Баварии" (1:5) в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов прошло на фоне протестов со стороны поклонников "канониров", выражавших свое недовольство тренерскими методами Венгера.
По словам француза, он учтет мнение болельщиков, когда будет принимать решение о своем будущем в "Арсенале", однако этот фактор не будет определяющим в его дальнейшей судьбе.
"Я неустанно работаю в течение 20 лет, чтобы радовать наших фанатов. Я понимаю, что после поражений они недовольны и совсем не осуждаю их".
"Я живу своей работой и пытаюсь выполнять ее с полной самоотдачей, но, разумеется, нужно прислушиваться к мнению разных сторон. Я учту его, но это будет не самый важный фактор", - цитирует Венгера BBC.
09.03.2017 15:00
Просмотров: 874
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
и все равно тонко вертанул на xую болельщиков последним предложением.
(ответить)
Оставит ь, кто то должен называть покерят лучшей командой в мире)
(ответить)
У команды нет прогресса.
(ответить)
Я учту его, но это будет не самый важный фактор", - цитирует Венгера BBC.
Источник: http://fapl.ru/posts/53605/
(ответить)
алегри - достойный сменщик пуховика
(ответить)
Продолжай в том же духе радовать своих фанатов!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий