Протесты фанатов повлияют на решение Венгера

Арсен Венгер Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер признал, что недовольство болельщиков может сыграть определенную роль в его решении, продлевать контракт с "канонирами" или нет.

Унизительное поражение от "Баварии" (1:5) в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов прошло на фоне протестов со стороны поклонников "канониров", выражавших свое недовольство тренерскими методами Венгера.

По словам француза, он учтет мнение болельщиков, когда будет принимать решение о своем будущем в "Арсенале", однако этот фактор не будет определяющим в его дальнейшей судьбе.

"Я неустанно работаю в течение 20 лет, чтобы радовать наших фанатов. Я понимаю, что после поражений они недовольны и совсем не осуждаю их".

"Я живу своей работой и пытаюсь выполнять ее с полной самоотдачей, но, разумеется, нужно прислушиваться к мнению разных сторон. Я учту его, но это будет не самый важный фактор", - цитирует Венгера BBC.



Метки Арсенал, Венгер

Автор foxmcfc   

Дата 09.03.2017 15:00

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Последние комментарии:




  1. easports 09.03.2017 15:41 # easports
    и все равно тонко вертанул на xую болельщиков последним предложением.

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  2. gufak 09.03.2017 15:29 # gufak
    Оставит ь, кто то должен называть покерят лучшей командой в мире)

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  3. pavlix76 09.03.2017 15:19 # pavlix76
    У команды нет прогресса.

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  4. thegodfather 09.03.2017 15:11 # thegodfather
    Я учту его, но это будет не самый важный фактор", - цитирует Венгера BBC.

    Источник: http://fapl.ru/posts/53605/

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  5. electric 09.03.2017 15:04 # electric
    алегри - достойный сменщик пуховика

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  6. vegasok 09.03.2017 15:03 # vegasok
    Продолжай в том же духе радовать своих фанатов!

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