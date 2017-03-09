Венгер хочет удержать Окслейд-Чемберлена в "Арсенале"

Арсен Венгер и Алекс Окслейд-Чемберлен Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что хочет удержать вингера Алекса Окслейд-Чемберлена, подумывающего о смене клуба.

Сегодня утром стало известно, что 23-летний Окслейд-Чемберлен недоволен отсутствием игровой практики на "Эмирейтс" и наряду с Алексисом Санчесом и Месутом Озилом рассматривает возможность ухода из "Арсенала".

В ответ на это Венгер заявил, что надеется удержать Алекса, интерес к которому проявляют "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". По мнению Арсена, шанс проявить себя у вингера определенно был.

"Я считаю, что он добился хорошего прогресса и получил свой шанс. Я высоко ценю игровые качества Алекса и верил в него, даже когда он был травмирован и долго находился в лазарете".

"У Алекса большие перспективы, и я надеюсь, что он останется здесь. Он разделяет те ценности, которые мы хотели бы видеть в этом клубе", - приводит слова Венгера Daily Mirror.



Метки Арсенал, Венгер, Окслейд-Чемберлен

Автор foxmcfc   

Дата 09.03.2017 14:00

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  1. fc-zenit 09.03.2017 14:02 # fc-zenit
    зачем держать посредственного игрока. Ему место в чемпионшипе. Как и большинству игроков гейклуба.

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