Венгер хочет удержать Окслейд-Чемберлена в "Арсенале"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что хочет удержать вингера Алекса Окслейд-Чемберлена, подумывающего о смене клуба.

Сегодня утром стало известно, что 23-летний Окслейд-Чемберлен недоволен отсутствием игровой практики на "Эмирейтс" и наряду с Алексисом Санчесом и Месутом Озилом рассматривает возможность ухода из "Арсенала".



В ответ на это Венгер заявил, что надеется удержать Алекса, интерес к которому проявляют "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". По мнению Арсена, шанс проявить себя у вингера определенно был.



"Я считаю, что он добился хорошего прогресса и получил свой шанс. Я высоко ценю игровые качества Алекса и верил в него, даже когда он был травмирован и долго находился в лазарете".



"У Алекса большие перспективы, и я надеюсь, что он останется здесь. Он разделяет те ценности, которые мы хотели бы видеть в этом клубе", - приводит слова Венгера Daily Mirror.