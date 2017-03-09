Моуриньо остерегается контратак "Ростова"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что остерегается главного оружия "Ростова" в виде контратак.

Сегодня вечером подопечным Моуриньо предстоит сыграть первый матч 1/8 финала Лиги Европы. Визит в Ростов уже подкинул дьяволам серьезное испытание - поле, которое Жозе назвал "просто ужасным".



Помимо качества газона, португалец остерегается молниеносных контратак в исполнении команды Курбана Бердыева. Моуриньо даже намекнул, что может отказаться от фирменной тактики МЮ в этом сезоне и перейти на игру вторым номером.



"Нас ждет очень сложная игра, но, к счастью, ответный матч мы проводим у себя дома. Я не могу предсказать, какой будет игра и сможем ли мы вообще показать тот футбол, к которому привыкли. Возможно, мы должны адаптироваться к внешним условиям и перейти на другой план игры".



"Я знаю, что "Ростов" защищается восемью игроками, организован без мяча и контратакует дуэтом форвардов. Их нападающие обладают соответствующими для этого мастерством и скоростными качествами".



"Как правило, "Ростов" атакует четырьмя игроками, из которых особенно опасны трое. Я пока не знаю, кто выйдет против нас: возможно, это будет Дмитрий Полоз, а, возможно, тот большой парень, который играл за "Рубин" против моего "Интера" (Александр Бухаров)", - цитирует Моуриньо официальный сайт клуба.