Моуриньо остерегается контратак "Ростова"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что остерегается главного оружия "Ростова" в виде контратак.
Сегодня вечером подопечным Моуриньо предстоит сыграть первый матч 1/8 финала Лиги Европы. Визит в Ростов уже подкинул дьяволам серьезное испытание - поле, которое Жозе назвал "просто ужасным".
Помимо качества газона, португалец остерегается молниеносных контратак в исполнении команды Курбана Бердыева. Моуриньо даже намекнул, что может отказаться от фирменной тактики МЮ в этом сезоне и перейти на игру вторым номером.
"Нас ждет очень сложная игра, но, к счастью, ответный матч мы проводим у себя дома. Я не могу предсказать, какой будет игра и сможем ли мы вообще показать тот футбол, к которому привыкли. Возможно, мы должны адаптироваться к внешним условиям и перейти на другой план игры".
"Я знаю, что "Ростов" защищается восемью игроками, организован без мяча и контратакует дуэтом форвардов. Их нападающие обладают соответствующими для этого мастерством и скоростными качествами".
"Как правило, "Ростов" атакует четырьмя игроками, из которых особенно опасны трое. Я пока не знаю, кто выйдет против нас: возможно, это будет Дмитрий Полоз, а, возможно, тот большой парень, который играл за "Рубин" против моего "Интера" (Александр Бухаров)", - цитирует Моуриньо официальный сайт клуба.
09.03.2017 13:00
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Последние комментарии:
запарил делать вид, что чего то опасается, поле плохое, далеко лететь, контратаки соперника... пздц смешно, нытьё сплошное этот выезд в его исполнении
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Что за кипешь? Что случилось?
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залип тренер.
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Че за фотка была
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Ростов не проиграет
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тот большой парень, который играл за "Рубин" против моего "Интера" Александр Бухайло)
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Оперативно фоточку сменил)))
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помнится манки одно время текли по Гвардиоле
денечек хоть поностальжируют
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так это же не Миха...))))))
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бляяяяя лол... ахахахаха
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леол.
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Все течет, все меняется.
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Ахахахахах!!!!!! ЕБАТЬ!!!!! Ахахахахахаха!!!!!!!!! КЕЕЕЕЕЕЕЕКККККККК!
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норм собрал.
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леоль
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фото: Гвардиола пародирует, как Моуринье остерегается контратак "Ростова"?))
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миша хмурым ставиться начал
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закусывать надо!
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гыыыыыыыы
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Миха нормально отметил 8 марта)
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