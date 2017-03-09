Моуриньо остерегается контратак "Ростова"

Жозе Моуриньо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что остерегается главного оружия "Ростова" в виде контратак.

Сегодня вечером подопечным Моуриньо предстоит сыграть первый матч 1/8 финала Лиги Европы. Визит в Ростов уже подкинул дьяволам серьезное испытание - поле, которое Жозе назвал "просто ужасным".

Помимо качества газона, португалец остерегается молниеносных контратак в исполнении команды Курбана Бердыева. Моуриньо даже намекнул, что может отказаться от фирменной тактики МЮ в этом сезоне и перейти на игру вторым номером.

"Нас ждет очень сложная игра, но, к счастью, ответный матч мы проводим у себя дома. Я не могу предсказать, какой будет игра и сможем ли мы вообще показать тот футбол, к которому привыкли. Возможно, мы должны адаптироваться к внешним условиям и перейти на другой план игры".

"Я знаю, что "Ростов" защищается восемью игроками, организован без мяча и контратакует дуэтом форвардов. Их нападающие обладают соответствующими для этого мастерством и скоростными качествами".

"Как правило, "Ростов" атакует четырьмя игроками, из которых особенно опасны трое. Я пока не знаю, кто выйдет против нас: возможно, это будет Дмитрий Полоз, а, возможно, тот большой парень, который играл за "Рубин" против моего "Интера" (Александр Бухаров)", - цитирует Моуриньо официальный сайт клуба.



Метки Лига Европы, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Ростов

Автор foxmcfc   

Дата 09.03.2017 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1458

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 09.03.2017 14:02 # mancunia-planet
    запарил делать вид, что чего то опасается, поле плохое, далеко лететь, контратаки соперника... пздц смешно, нытьё сплошное этот выезд в его исполнении

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  2. alcoholnarco 09.03.2017 14:00 # alcoholnarco
    Что за кипешь? Что случилось?

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  3. chebrec 09.03.2017 13:39 # chebrec
    залип тренер.

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  4. januzaj00 09.03.2017 13:27 # januzaj00
    Че за фотка была

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  5. dragonishka 09.03.2017 13:26 # dragonishka
    Ростов не проиграет

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  6. shearer1 09.03.2017 13:23 # shearer1
    тот большой парень, который играл за "Рубин" против моего "Интера" Александр Бухайло)

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  7. udaff 09.03.2017 13:19 # udaff
    Оперативно фоточку сменил)))

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  8. orgia 09.03.2017 13:16 # orgia
    помнится манки одно время текли по Гвардиоле
    денечек хоть поностальжируют

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  9. dautov 09.03.2017 13:15 # dautov
    так это же не Миха...))))))

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  10. dautov 09.03.2017 13:14 # dautov
    бляяяяя лол... ахахахаха

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  11. eriksen23 09.03.2017 13:13 # eriksen23
    леол.

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  12. billy-talent 09.03.2017 13:12 # billy-talent
    Все течет, все меняется.

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  13. udaff 09.03.2017 13:11 # udaff
    Ахахахахах!!!!!! ЕБАТЬ!!!!! Ахахахахахаха!!!!!!!!! КЕЕЕЕЕЕЕЕКККККККК!

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  14. fc-zenit 09.03.2017 13:07 # fc-zenit
    норм собрал.

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  15. knvlay 09.03.2017 13:06 # knvlay
    леоль

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  16. artu-19 09.03.2017 13:06 # artu-19
    фото: Гвардиола пародирует, как Моуринье остерегается контратак "Ростова"?))

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  17. hammersmith 09.03.2017 13:03 # hammersmith
    миша хмурым ставиться начал

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  18. beatboy 09.03.2017 13:03 # beatboy
    закусывать надо!

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  19. meshuggah 09.03.2017 13:03 # meshuggah
    гыыыыыыыы

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  20. vertigo-92 09.03.2017 13:02 # vertigo-92
    Миха нормально отметил 8 марта)

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