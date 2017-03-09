Анонс матча "Ростов" — "Манчестер Юнайтед"
Проделав путь в 2100 миль, "Манчестер Юнайтед" выйдет на матч против "Ростова" в рамках 1/8 финала Лиги Европы, который может коренным образом изменить сезон для "красных дьяволов".
Как известно, в Премьер-Лиге "Юнайтед" по-прежнему занимает шестое место — причем с ноября. Очередной свой шанс покинуть эту, как кажется, проклятую позицию "дьяволы" упустили в минувший уикенд, когда конкуренты в борьбе за попадание в топ-4 "Ливерпуль" и "Арсенал" играли между собой.
В сложившейся ситуации главный тренер Жозе Моуриньо был вынужден признать, что победа в Лиге Европы может стать единственным реальным шансом для его команды пробиться в Лигу Чемпионов на будущий сезон.
При этом Жозе оговорился, что о смене приоритетов на остаток сезона можно будет говорить лишь в случае победы над "Ростовом" по итогам двухматчевого противостояния. По словам Моуриньо, "Юнайтед" сможет "почуять" близость финала, если выйдет в следующий раунд.
Выезд в Россию выглядит тяжелейшим испытанием для "дьяволов" по совокупности причин. Это и утомительный перелет, это и насыщенный график матчей, это и отвратительное, по признанию Моуриньо, состояние газона на "Олимп-2".
На своей пресс-конференции Жозе подверг жесточайшей критике состояние газона, назвав его непригодным для игры в футбол. Моуриньо даже предложил УЕФА отменить этот матч, однако футбольные чиновники посоветовали португальскому тренеру не переживать, ведь все игроки застрахованы на случай травм.
"Юнайтед" потерпел лишь одно поражение в 27 последних матчах с учетом всех соревнований. "Ростов" проиграл только однажды в 12 последних поединках и сейчас занимает седьмое место в российском чемпионате.
Ранее в этом сезоне "Ростов" отпраздновал на своем 15-тысячном "Олимп-2" победу над "Баварией" (3:2) в рамках группового этапа Лиги Чемпионов.
В четырех последних выездах в Россию "Юнайтед" ни разу не уступил, но одержал лишь одну победу. Также в 2008 году в Москве "дьяволы" превзошли "Челси" в финале Лиги Чемпионов, но тот матч формально считается нейтральным.
Со старта сезона 2015/16 российские клубы шесть раз встречались с соперниками из Англии, ни разу не выиграв и потерпев четыре поражения.
"Ростов" впервые в своей истории участвует в плей-офф европейского турнира.
С собой на этот выезд "Юнайтед" взял выздоровевшего Генриха Мхитаряна, однако Моуриньо выразил сомнения насчет выхода армянского плеймейкера с первых минут из-за ужасного состояния поля. Зато точно появится в старте Златан Ибрагимович, который был дисквалифицирован на три матча во внутренних английских соревнованиях. Люк Шоу, Уэйн Руни, а также дисквалифицированный Эрик Байи остались дома.
Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч
"Ростов" (Россия) — "Манчестер Юнайтед" (Англия)
Ростов-на-Дону. Стадион "Олимп-2". 21:00 Онлайн-трансляция
09.03.2017 12:00
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Маркос Алонсо
Бывший футболист "Челси" Франк Лебёф заявил, что, по его мнению, из-за испанцев у синих по-настоящему не удается раскрыться.
"Я не совсем понимаю, как можно делать ставку на игроков из Испании. Испанские футболисты никогда не отличались бойцовскими качествами, они всегда не стабильны и из не хватает на полноценный сезон. Исключением разве что может считаться случай с Аспиликуэтой, у которого становление футболиста проходило во Франции. Он адаптировался к борьбе выступая за Марсель, а после с успехом делает это в "Челси". Аспиликуэта не типичный испанец, он боец и это отличный парень, что касается Фабрегаса, Косты и Алонсо, то с ними далеко не уедешь. Безусловно Коста сильный форвард и возможно лучший центрфорвард на сегодняшний день, но и у него проблемы со стабильностью. Все мы видим как проводит сезон Фабрегаса и Алонсо. Маркос играет из-за отсутствия конкуренции, нет у Антонио игрока на левом фланге. В матче с "Вест Хэм Юнайтед" было видно, что этот парень достаточно посредственный игрок. Я уверен, что летом клуб сделает лучшее приобретение на левый фланг обороны. Что касается Фабрегаса, то он не вписывается в систему и поэтому клуб избавиться от него, так же, как и от Косты, который скорей всего уедет в Китай"
Пацан шарит. Но за Фабра адибка(
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если бы не днище кавани и кривоногая маша, то могли бы на изи делать 3:2. куесосы кривоногие, короче. лучше бы тренеришка сыграл по расстановочке 4-6-0. наxуй этого кавани
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Спорц там с ума сошел.
https://pp.userapi.com/c637730/v637730194/3a86a/xQeaIc7ieSo.jpg
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Барса вчера забила 1 норм гол, это 6ой. Красиво!
Но Бля...1 шара, 2 еще большая шара, 3 пенка, 4 штраф, 5 пенка....лолкекчебурек, псж это судьба, как и арсенал.
Помню как демба ба им тоже под конец победный ща пенсов вколотил....ихихи
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путалонию знатно тащит конечно уефа, но псж ни полтора ни два, ни в обороне, ни в атаке, днища.
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ничейку скатают. ставлю жеппу суперглора
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Надеюсь МЮ сможет хоть ненадолго борьбу навязать.
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Блеать какой же крутой матч был...Неймар надо покупать короче...
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0-2 достаточно будет, а дома потом 1-0 и все.
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Только МЮ мог проделать путь в 2100 миль, если в России расстояние всю жизнь измеряется в километрах. Пригород же, мозгов ноль.
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Бекиич, не подведи.
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МЮ на классе
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ГГМУ!!!!!!!!!!!!
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за Ростов!
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