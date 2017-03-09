Анонс матча "Ростов" — "Манчестер Юнайтед"

Проделав путь в 2100 миль, "Манчестер Юнайтед" выйдет на матч против "Ростова" в рамках 1/8 финала Лиги Европы, который может коренным образом изменить сезон для "красных дьяволов".

Как известно, в Премьер-Лиге "Юнайтед" по-прежнему занимает шестое место — причем с ноября. Очередной свой шанс покинуть эту, как кажется, проклятую позицию "дьяволы" упустили в минувший уикенд, когда конкуренты в борьбе за попадание в топ-4 "Ливерпуль" и "Арсенал" играли между собой.



В сложившейся ситуации главный тренер Жозе Моуриньо был вынужден признать, что победа в Лиге Европы может стать единственным реальным шансом для его команды пробиться в Лигу Чемпионов на будущий сезон.



При этом Жозе оговорился, что о смене приоритетов на остаток сезона можно будет говорить лишь в случае победы над "Ростовом" по итогам двухматчевого противостояния. По словам Моуриньо, "Юнайтед" сможет "почуять" близость финала, если выйдет в следующий раунд.



Выезд в Россию выглядит тяжелейшим испытанием для "дьяволов" по совокупности причин. Это и утомительный перелет, это и насыщенный график матчей, это и отвратительное, по признанию Моуриньо, состояние газона на "Олимп-2".



На своей пресс-конференции Жозе подверг жесточайшей критике состояние газона, назвав его непригодным для игры в футбол. Моуриньо даже предложил УЕФА отменить этот матч, однако футбольные чиновники посоветовали португальскому тренеру не переживать, ведь все игроки застрахованы на случай травм.



"Юнайтед" потерпел лишь одно поражение в 27 последних матчах с учетом всех соревнований. "Ростов" проиграл только однажды в 12 последних поединках и сейчас занимает седьмое место в российском чемпионате.



Ранее в этом сезоне "Ростов" отпраздновал на своем 15-тысячном "Олимп-2" победу над "Баварией" (3:2) в рамках группового этапа Лиги Чемпионов.



В четырех последних выездах в Россию "Юнайтед" ни разу не уступил, но одержал лишь одну победу. Также в 2008 году в Москве "дьяволы" превзошли "Челси" в финале Лиги Чемпионов, но тот матч формально считается нейтральным.



Со старта сезона 2015/16 российские клубы шесть раз встречались с соперниками из Англии, ни разу не выиграв и потерпев четыре поражения.



"Ростов" впервые в своей истории участвует в плей-офф европейского турнира.



С собой на этот выезд "Юнайтед" взял выздоровевшего Генриха Мхитаряна, однако Моуриньо выразил сомнения насчет выхода армянского плеймейкера с первых минут из-за ужасного состояния поля. Зато точно появится в старте Златан Ибрагимович, который был дисквалифицирован на три матча во внутренних английских соревнованиях. Люк Шоу, Уэйн Руни, а также дисквалифицированный Эрик Байи остались дома.



Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч

"Ростов" (Россия) — "Манчестер Юнайтед" (Англия)

Ростов-на-Дону. Стадион "Олимп-2". 21:00 Онлайн-трансляция