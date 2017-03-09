Гвардиола не спешит отдавать титул "Челси"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отказался признать, что чемпионский титул Премьер-Лиги в этом сезоне непременно достанется "Челси".

Сыграв вничью со "Стоуком" накануне вечером (0:0), "горожане" лишились статуса главного преследователя лидера и теперь находятся на равных с "Тоттенхэмом" — в 10 очках позади "Челси".



Гвардиола уже говорил, что не считает свою команду участником чемпионской гонки, однако заранее отдавать титул "синим" испанец тоже не собирается, предпочитая двигаться шаг за шагом.



"Я говорил об этом прежде: мы двигаемся матч за матчем. Отставание составляет 10 очков, а теперь у нас вдобавок на матч меньше".



"Посмотрим, что произойдет в следующем матче, мы будем двигаться матч за матчем. Тебе нужна такого рода концентрация, когда ты настолько отстаешь. Нужно сосредоточиться на этом, а не на каких-либо больших целях".



"Отставание было велико и велико сейчас. Но, как я уже сказал, мы должны двигаться матч за матчем, потому в концовке сезона будет тяжело. Через четыре-пять матчей станет видно, за что мы сражаемся", — цитирует Гвардиолу The Independent.