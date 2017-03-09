"ЛА Гэлакси" заинтересован в Ибрагимовиче

Бывший клуб Дэвида Бекхэма и Стивена Джеррарда "ЛА Гэлакси" готов сделать нападающего "Манчестер Юнайтед" Златана Ибрагимовича самым высокооплачиваемым игроком МЛС.

В данный момент "красные дьяволы" отчаянно стремятся предотвратить уход Ибрагимовича с "Олд Траффорд" после всего одного сезона. Однако Златан пока не согласился продлить свой истекающий контракт.



Как сообщает The Telegraph, шанс подписать Ибрагимовича свободным агентом грядущим летом привлекает клуб из Лос-Анджелеса, который готов платить 35-летнему шведу больше тех 11 миллионов фунтов в год, которые он получает в "Юнайтед".



"ЛА Гэлакси" интересовался Златаном и раньше — например, прошлым летом, однако тогда Ибрагимович решил продлить свою карьеру в Европе и отправился в английский футбол, где забил уже 26 голов за "красных дьяволов".