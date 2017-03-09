Новый стадион "Тоттенхэма" подорожал в два раза

Новый стадион Тоттенхэма Стоимость нового стадиона "Тоттенхэма" относительно первоначальной оценки выросла в два раза — почти до 800 миллионов фунтов.

Когда семь лет назад "шпоры" представили макет нового стадиона, который будет возведен на месте "Уайт Харт Лэйн", реализация этого проекта оценивалась в 400 млн. фунтов.

Однако сейчас стоимость арены выросла вдвое, что напоминает историю с реконструкцией "Уэмбли" — первоначальная смета FA гласила о 458 млн. фунтов, тогда как по факту завершенное в 2007 году строительство обошлось в 827 млн.

Как сообщает Daily Mirror, удорожание строительства вызвано целым рядом факторов — один только Brexit добавил 20% к цене. Из-за курсовой разницы "Тоттенхэму" придется потратить на некоторые импортные материалы больше, чем планировалось.

Кроме того, была проведена переоценка некоторых строительных работ вроде устройства фундамента и выдвижного поля, благодаря которому клубу удалось заполучить выгодный 10-летний контракт с Национальной футбольной лигой (NFL).

Добавим, что неизменными пока остаются лишь сроки завершения строительства — "Тоттенхэм" по-прежнему надеется начать на своем новом 61-тысячном стадионе сезон 2018/19.


Метки стадионы, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 09.03.2017 09:00

Количество просмотров Просмотров: 1612

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Последние комментарии:




  1. ask 09.03.2017 09:57 # ask
    по сравнению с питерской Откат-Ареной считай даром ))

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  2. shearer1 09.03.2017 09:55 # shearer1
    Гай Риччи постарался

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  3. deathshot19 09.03.2017 09:40 # deathshot19
    По стопам бомжей двинулись.

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  4. beatles-red 09.03.2017 09:23 # beatles-red
    Сэкономят на пшенице

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  5. al-faarabi 09.03.2017 09:08 # al-faarabi
    ждем продажи основных игроков

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  6. dnb 09.03.2017 09:04 # dnb
    не обошлось без консультаций у русских

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  7. mr-tsoy 09.03.2017 09:03 # mr-tsoy
    ужас как арсенал теперь только продавать будет

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