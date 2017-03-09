Новый стадион "Тоттенхэма" подорожал в два раза

Стоимость нового стадиона "Тоттенхэма" относительно первоначальной оценки выросла в два раза — почти до 800 миллионов фунтов.

Когда семь лет назад "шпоры" представили макет нового стадиона, который будет возведен на месте "Уайт Харт Лэйн", реализация этого проекта оценивалась в 400 млн. фунтов.



Однако сейчас стоимость арены выросла вдвое, что напоминает историю с реконструкцией "Уэмбли" — первоначальная смета FA гласила о 458 млн. фунтов, тогда как по факту завершенное в 2007 году строительство обошлось в 827 млн.



Как сообщает Daily Mirror, удорожание строительства вызвано целым рядом факторов — один только Brexit добавил 20% к цене. Из-за курсовой разницы "Тоттенхэму" придется потратить на некоторые импортные материалы больше, чем планировалось.



Кроме того, была проведена переоценка некоторых строительных работ вроде устройства фундамента и выдвижного поля, благодаря которому клубу удалось заполучить выгодный 10-летний контракт с Национальной футбольной лигой (NFL).



Добавим, что неизменными пока остаются лишь сроки завершения строительства — "Тоттенхэм" по-прежнему надеется начать на своем новом 61-тысячном стадионе сезон 2018/19.