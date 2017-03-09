Лукас Перес хочет играть чаще за "Арсенал"

Нападающий "Арсенала" Лукас Перес признался, что хочет чаще выходить на поле и даже заслуживает доверия со стороны главного тренера Арсена Венгера.

В общей сложности новичок "канониров" провел 285 минут в рамках Премьер-Лиги, из-за чего не смог произвести должного впечатления на Венгера. По мнению Переса, он заслуживает к себе иного отношения.



"Я действительно почти не играл, но когда выпадал такой шанс, я делал все от себя зависящее. Если вы посмотрите на мое игровое время, то статистика выглядит далеко не лучшим образом, особенно в сравнении с партнерами по команде".



"Конечно, мне хотелось бы проводить больше времени на футбольном поле, при этом я понимаю, что у нас большой состав, а решения принимает тренер".



"Единственное, что в моих силах, это усердно работать и ждать возможности проявить себя. У меня нет выбора. Это футбол, поэтому игроки должны набраться терпения", - цитирует Переса ESPN.