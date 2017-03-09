Робби Фаулер планирует тренировать

Легенда "Ливерпуля" Робби Фаулер заявил о своих планах начать тренерскую карьеру, выразив готовность возглавить клуб из низших дивизионов.

В данный момент 41-летний Фаулер, забивший 163 гола за свою игровую карьеру в Премьер-Лиге, завершает тренерские курсы на лицензию УЕФА категории Pro. Совсем скоро Робби будет готов попробовать себя в качестве самостоятельного специалиста.



"Ты можешь работать на телевидении, говорить о футболе, и это хорошо, ведь ты сохраняешь связь с игрой, но ничто не пробуждает твой аппетит так, как нахождение на футбольном поле. Это то, чего я хочу. Я потратил несколько лет, чтобы достичь того, чего я достиг, и я надеюсь, люди увидят, как серьезно я настроен".



"Я не настолько наивен, чтобы надеяться сразу начать с Чемпионшипа или Премьер-Лиги. Если быть искренним, думаю, никто не предложит мне работу на таком уровне. Как и все, я должен начать чуть ниже".



"Начиная тренерскую карьеру, ты должен начинать с клуба, обладающего амбициями. Я пока не могу сказать, где начну, потому что в данную минуту мне не из чего выбирать. Но я думаю, что мне следует начать с низших дивизионов", — цитирует Фаулера Daily Mail.