Окслейд-Чемберлен и Озил желают покинуть "Арсенал"

Месут Озил и Алекс Окслейд-Чемберлен Полузащитники "Арсенала" Алекс Окслейд-Чемберлен и Месут Озил готовы последовать примеру нападающего Алексиса Санчеса, устремившись на выход из лондонского клуба.

События последних недель не оставляют никаких сомнений насчет того, что Санчес не будет подписывать новый контракт. Чилиец всячески демонстрирует, что не чувствует себя счастливым на "Эмирейтс", и это делает его продажу грядущим летом практически неизбежной.

Помимо Санчеса, "канониры" рискуют лишиться и Озила, от действующего контракта которого тоже остается один полный год. Как сообщает The Telegraph, лондонский клуб, собравшись силами, все-таки предложил игроку сборной Германии новую сделку с зарплатой свыше 200 тысяч фунтов в неделю, но до сих пор не получил никакого ответа.

Ссылаясь на друзей Месута в Германии, издание утверждает, что Озил твердо настроен покинуть "Арсенал" по окончании сезона. Немец расстроен не только критикой, что обрушилась на него в последние недели, но и тем недоверием, что главный тренер Арсен Венгер продемонстрировал, оставив его вне стартового состава на матчи против "Ливерпуля" и "Баварии".

Жаждет покинуть Северный Лондон и Окслейд-Чемберлен. По информации Sky Sports, 23-летний англичанин тоже не собирается подписывать новый контракт с "Арсеналом". В первую очередь к уходу из клуба Алекса подталкивает недостаточная игровая практика.

Среди возможных претендентов на Окслейд-Чемберлена, чьей действующее соглашение истекает через 15 месяцев, значатся "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".


Метки Арсенал, Озил, Окслейд-Чемберлен, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 09.03.2017 06:00

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Последние комментарии:




  1. billy-talent 09.03.2017 06:36 # billy-talent
    Вообще вся эта ненависть к Барке отдает футболом 6-7 летней давности, ностальгия.

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  2. billy-talent 09.03.2017 06:31 # billy-talent
    И наxyй я спать лег, кек.

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  3. superglor 09.03.2017 06:16 # superglor
    Венгер, 2011 год: "Спустя 5 лет мы посмотрим, кто выиграет больше титулов, Самир Насри или Арсенал".

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  4. asnural 09.03.2017 06:06 # asnural
    Барса видимо до сих пор всем составом отдается судейской бригаде где то в сауне

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  5. amar 09.03.2017 06:02 # amar
    Не хотел бы тыкать морды местных "аналитиков и экспертов" в говно, но вчера Барса знатно обоссала этих дегенератов, которые кукарекали, что Барса не имеет шансов)

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