"Сити" сыграл вничью со "Стоуком"

"Манчестер Сити" упустил возможность приблизиться к лидирующему в Премьер-Лиге "Челси", потеряв очки в домашнем противостоянии со "Стоуком" — 0:0.

После победы 0:2 над "Сандерлендом" в воскресенье в стартовом составе "горожан" появились Николас Отаменди, Хесус Навас и Кевин Де Брюйне, заменив Джона Стоунса, Давида Сильву и Рахима Стерлинга.



Тренер "гончаров" Марк Хьюз на матч против своей бывшей команды выпустил с первых минут Фила Бардсли, Джонатана Уолтерса, Маме Бирама Диуфа, а также Сэйдо Берахино.



В первом тайме хозяева "Этихад" создали целый ряд полумоментов, но ни одного реального шанса открыть счет, лишь раз пробив в створ ворот Ли Гранта. Преимущество "Сити" не вызывало вопросов, но искры команде Хосепа Гвардиолы явно не хватало.



После перерыва "горожане" увеличили давление, но "Стоук" весьма неплохо оборонялся и не прижимался к своим воротам. Хозяева нередко выходили на ударные позиции, но по-прежнему упорно не попадали в створ.



"Сити" так и не удалось дожать соперника, завершив матч со всего одним ударом в створ. "Горожане" догнали "Тоттенхэм", но позволили "Челси" сохранить 10 очков преимущества во главе таблицы.



"Манчестер Сити" — "Стоук". Отчет о матче