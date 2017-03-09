"Сити" сыграл вничью со "Стоуком"

Серхио Агуэро "Манчестер Сити" упустил возможность приблизиться к лидирующему в Премьер-Лиге "Челси", потеряв очки в домашнем противостоянии со "Стоуком" — 0:0.

После победы 0:2 над "Сандерлендом" в воскресенье в стартовом составе "горожан" появились Николас Отаменди, Хесус Навас и Кевин Де Брюйне, заменив Джона Стоунса, Давида Сильву и Рахима Стерлинга.

Тренер "гончаров" Марк Хьюз на матч против своей бывшей команды выпустил с первых минут Фила Бардсли, Джонатана Уолтерса, Маме Бирама Диуфа, а также Сэйдо Берахино.

В первом тайме хозяева "Этихад" создали целый ряд полумоментов, но ни одного реального шанса открыть счет, лишь раз пробив в створ ворот Ли Гранта. Преимущество "Сити" не вызывало вопросов, но искры команде Хосепа Гвардиолы явно не хватало.

После перерыва "горожане" увеличили давление, но "Стоук" весьма неплохо оборонялся и не прижимался к своим воротам. Хозяева нередко выходили на ударные позиции, но по-прежнему упорно не попадали в створ.

"Сити" так и не удалось дожать соперника, завершив матч со всего одним ударом в створ. "Горожане" догнали "Тоттенхэм", но позволили "Челси" сохранить 10 очков преимущества во главе таблицы.

"Манчестер Сити" — "Стоук". Отчет о матче


Метки Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига, Стоук

Автор mihajlo   

Дата 09.03.2017 00:55

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Последние комментарии:




  1. gufak 09.03.2017 02:34 # gufak
    Ебать лошье)

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  2. ru-premiership 09.03.2017 02:01 # ru-premiership
    да похеру на Барсу.Там Арсенал разваливается);

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  3. toffees-rus 09.03.2017 01:59 # toffees-rus
    А я вот решил не смотреть Барселону, решив что там интриги особой не будет, потому и смотрел матч в Дортмунде(

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  4. pencil-ohi 09.03.2017 01:57 # pencil-ohi
    Теперь только давн или пенс поспорит, что Азар>Неймар

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  5. chelseafcthebest 09.03.2017 01:52 # chelseafcthebest
    Кстати, марта или как его тоже фолил. Какая разница чем он фолил, ногой или головой? По сути он преградил неймару путь к мячу и сбиь его головой, врезался в него.

    Да, эпизод театральный. Но опять таки...контакт был? Был? В мяч сыграно? Нет.

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  6. mrchuk 09.03.2017 01:46 # mrchuk
    http://giphy.com/gifs/12FUhBJo8cEhvW
    http://giphy.com/gifs/nztxwKpHXG5zO

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  7. toledo 09.03.2017 01:43 # toledo
    Ах да, еще это ебаное правило выездного гола, ебучий архаизм, убивающий каждый год команды и интригу в матчах равных соперников. И сегодня при 3:1 собственно матч уже был закончен в 99.9% случаях, хотя псг нихуя этого не заслуживал при такой своей трусости.

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  8. chelseafcthebest 09.03.2017 01:36 # chelseafcthebest
    Пересмотрел с суаресом момент.
    Пенка ...там пенка...смотрите на ноги маркниньоса и Суареса
    Не суть в том, что он его пихал, суть в том, что он ногой задел.
    Пересмотрите

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  9. tulup 09.03.2017 01:33 # tulup
    Остались сильнейшие
    И полуфиналы
    Бавария юве
    Боруссия реал(барса)

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  10. chelseafcthebest 09.03.2017 01:33 # chelseafcthebest
    Будет эпично, если в "слитом" сезоне барса требл оформит вновь.
    Лучшая команда в мире ласт 10 лет, однозначно.

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  11. toledo 09.03.2017 01:26 # toledo
    Да ну нахуй такие победы. Игроки барсы сплошь гении, но это такая мерзость этот их клоунский цирк. Химичат за кулисами, а потом выдают это за благодатный огонь.

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  12. mcfc-fantactic 09.03.2017 01:24 # mcfc-fantactic
    Барса на изи, просто Красавы!!!

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  13. eriksen23 09.03.2017 01:23 # eriksen23
    теген уродец, мог бы и выложить карты по этому матчу(

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  14. largo-winch 09.03.2017 01:22 # largo-winch
    Давайте проход Лестера и Манчитти, потом:
    Лестер попадет на Реал
    А Манчитти на Барсу или Баварку.
    От Реала бомбит

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  15. tulup 09.03.2017 01:21 # tulup
    такс, какой тут хуисас пиздел про проход барсы?

    Источник: http://fapl.ru/posts/53595/?c=1#c6302130

    6ляяя это мега эпичнооо

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  16. mafia 09.03.2017 01:20 # mafia
    Неймар топово поссал на всяких хазердов и бэйлов

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  17. knvlay 09.03.2017 01:17 # knvlay
    так норм было бы
    реал-севилья
    барселона-ювентус
    бавария-атмд
    боруссия-монако

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  18. mol7apb 09.03.2017 01:16 # mol7apb
    Почему, когда подворотный опущенец горит, он перекладывает это на другого топера. Безответственный лахер.

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  19. mr-s1n1st3r 09.03.2017 01:15 # mr-s1n1st3r
    Не понимаю чему так все рады. ПСЖ играл по счёту, их задачей было не пропустить n-ое кол-во мячей, поэтому играла только 1 команда. Как минимум 1 мяч был забит незаслуженно Барсой (нырок Суареса), значит прошли они несправедливо.
    Вам нравится, когда на поле цирк устраивают вместо футбола? Так эти клоуны и в следующем матче валиться будут от каждого касания, выпрашивая пенали левые. Антифутбол просто. Я бы лучше посмотрел ПСЖ в следующем раунде, в 1 матче они збс катали.
    Короче, чувство, что Барса незаслуженно прошла, хотя молодцы, что не сдались, старались до последнего, концовка збс вышла, хоть и театральная. Ну и ПСЖ сами виноваты, что поверили в себя, думали на изи пройти смогут.

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  20. ian 09.03.2017 01:14 # ian
    Неймар игрок матча. Это же надо обещать забить 2 и выполнить, мафии и проучили и не снилось.

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