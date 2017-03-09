"Сити" сыграл вничью со "Стоуком"
"Манчестер Сити" упустил возможность приблизиться к лидирующему в Премьер-Лиге "Челси", потеряв очки в домашнем противостоянии со "Стоуком" — 0:0.
После победы 0:2 над "Сандерлендом" в воскресенье в стартовом составе "горожан" появились Николас Отаменди, Хесус Навас и Кевин Де Брюйне, заменив Джона Стоунса, Давида Сильву и Рахима Стерлинга.
Тренер "гончаров" Марк Хьюз на матч против своей бывшей команды выпустил с первых минут Фила Бардсли, Джонатана Уолтерса, Маме Бирама Диуфа, а также Сэйдо Берахино.
В первом тайме хозяева "Этихад" создали целый ряд полумоментов, но ни одного реального шанса открыть счет, лишь раз пробив в створ ворот Ли Гранта. Преимущество "Сити" не вызывало вопросов, но искры команде Хосепа Гвардиолы явно не хватало.
После перерыва "горожане" увеличили давление, но "Стоук" весьма неплохо оборонялся и не прижимался к своим воротам. Хозяева нередко выходили на ударные позиции, но по-прежнему упорно не попадали в створ.
"Сити" так и не удалось дожать соперника, завершив матч со всего одним ударом в створ. "Горожане" догнали "Тоттенхэм", но позволили "Челси" сохранить 10 очков преимущества во главе таблицы.
"Манчестер Сити" — "Стоук". Отчет о матче
09.03.2017 00:55
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Последние комментарии:
Ебать лошье)
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да похеру на Барсу.Там Арсенал разваливается);
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А я вот решил не смотреть Барселону, решив что там интриги особой не будет, потому и смотрел матч в Дортмунде(
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Теперь только давн или пенс поспорит, что Азар>Неймар
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Кстати, марта или как его тоже фолил. Какая разница чем он фолил, ногой или головой? По сути он преградил неймару путь к мячу и сбиь его головой, врезался в него.
Да, эпизод театральный. Но опять таки...контакт был? Был? В мяч сыграно? Нет.
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http://giphy.com/gifs/12FUhBJo8cEhvW
http://giphy.com/gifs/nztxwKpHXG5zO
(ответить)
Ах да, еще это ебаное правило выездного гола, ебучий архаизм, убивающий каждый год команды и интригу в матчах равных соперников. И сегодня при 3:1 собственно матч уже был закончен в 99.9% случаях, хотя псг нихуя этого не заслуживал при такой своей трусости.
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Пересмотрел с суаресом момент.
Пенка ...там пенка...смотрите на ноги маркниньоса и Суареса
Не суть в том, что он его пихал, суть в том, что он ногой задел.
Пересмотрите
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Остались сильнейшие
И полуфиналы
Бавария юве
Боруссия реал(барса)
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Будет эпично, если в "слитом" сезоне барса требл оформит вновь.
Лучшая команда в мире ласт 10 лет, однозначно.
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Да ну нахуй такие победы. Игроки барсы сплошь гении, но это такая мерзость этот их клоунский цирк. Химичат за кулисами, а потом выдают это за благодатный огонь.
(ответить)
Барса на изи, просто Красавы!!!
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теген уродец, мог бы и выложить карты по этому матчу(
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Давайте проход Лестера и Манчитти, потом:
Лестер попадет на Реал
А Манчитти на Барсу или Баварку.
От Реала бомбит
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такс, какой тут хуисас пиздел про проход барсы?
Источник: http://fapl.ru/posts/53595/?c=1#c6302130
6ляяя это мега эпичнооо
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Неймар топово поссал на всяких хазердов и бэйлов
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так норм было бы
реал-севилья
барселона-ювентус
бавария-атмд
боруссия-монако
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Почему, когда подворотный опущенец горит, он перекладывает это на другого топера. Безответственный лахер.
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Не понимаю чему так все рады. ПСЖ играл по счёту, их задачей было не пропустить n-ое кол-во мячей, поэтому играла только 1 команда. Как минимум 1 мяч был забит незаслуженно Барсой (нырок Суареса), значит прошли они несправедливо.
Вам нравится, когда на поле цирк устраивают вместо футбола? Так эти клоуны и в следующем матче валиться будут от каждого касания, выпрашивая пенали левые. Антифутбол просто. Я бы лучше посмотрел ПСЖ в следующем раунде, в 1 матче они збс катали.
Короче, чувство, что Барса незаслуженно прошла, хотя молодцы, что не сдались, старались до последнего, концовка збс вышла, хоть и театральная. Ну и ПСЖ сами виноваты, что поверили в себя, думали на изи пройти смогут.
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Неймар игрок матча. Это же надо обещать забить 2 и выполнить, мафии и проучили и не снилось.
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